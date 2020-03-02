“kadınca Esintiler” Resim Sergisi Perşembe Günü Açılacak

Lefkoşa, 2 Mart 20 (.): Girne Akdeniz Lions Kulübü Derneği’nin, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlediği “Kadınca Esintiler XII” karma resim sergisi, Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde 5 Mart Perşembe günü saat 17.00’de açılacak.

Başbakan Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar tarafından açılacak sergi, 10 Mart Salı güne kadar gezilebilecek.



(GÖZ/ÖK)