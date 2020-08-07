Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede İşbirliği Protokolü

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile DAÜ, LAÜ, UKÜ, ODTÜ KKK ve Final Üniversitesi yetkilileri "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede İşbirliği Protokolü" kapsamında bir araya geldi.

Bakanlık ile üniversiteler, protokol kapsamında, son günlerde özellikle pandemi sonrası ortaya çıkan sağlık ve ekonomik kriz dolayısıyla arttığı tespit edilen ev içi şiddet ve kadına şiddete karşı toplumsal mücadele başlatma kararı aldı.

Çalışma Bakanlığında yer alan toplantıda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu; DAÜ, LAÜ, UKÜ, ODTÜ KKK ve Final Üniversitesi ile 9 Mart'ta imzalanan "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede İşbirliği Protokolü" kapsamında bir araya geldiklerini kaydetti.

Sucuoğlu, son dönemlerde pandemi ve sonrasındaki ekonomik etkileri dolayısıyla da kadınlara şiddette artış olduğunu ifade ederek, bu çerçevede üniversitelerle şiddete karşı mücadelede eğitimin nasıl verilebileceğini değerlendirip eğitim başta olmak üzere tedbirler alacaklarını söyledi.



Ekonomik kriz ve sağlık sıkıntılarının kısa sürede bitmeyeceğini söyleyen Sucuoğlu, Üniversitelerin bilgi donanımla bu yönde belli konuları aşmalarına katkı koyacaklarına inanç belirtti.Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Aydan Başkurt da, ev içi şiddet ve kadına şiddetin son zamanlarda üzücü şekilde arttığını ifade ederek, şiddetle mücadele kapsamında çalıştıklarını söyledi.Başkurt, toplumda geniş bir eğitim çalışması için başlangıcı yaptıklarını ifade ederek, bu sorunla ancak toplumsal mücadeleyle baş edilebileceğine işaret etti.