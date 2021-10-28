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Kadına şiddete yönelik mücadele günü yürüyüşü için ilk toplantı 3 Kasım’da

Kadın Eğitimi Kolektifi, 25 Kasım Kadına Yönelik Mücadele Günü’nde düzenlenecek yürüyüş için ilk toplantının 3 Kasım Çarşamba yapılacağını duyurdu.

28 Ekim 2021 Perşembe 14:45
Kadına şiddete yönelik mücadele günü yürüyüşü için ilk toplantı 3 Kasım’da

Kadın Eğitimi Kolektifi adına yapılan açıklamada, kadına yönelik şiddete karşı mücadeleyi yükseltmek için 25 Kasım’da yürüyüş düzenleneceği, yürüyüş hakkında ilk toplantının 3 Kasım Çarşamba Khora Kitap Cafe’de (Ledra Palace ışıkları) yapılacağı, toplantının 17.30’da başlayacağı kaydedildi.

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Pandeminin en büyük mağdurunun kadınlar olduğu kaydedilen açıklamada, pandemi sürecinde kadına yönelik şiddetin ciddi oranda arttığı; ev içi şiddet, taciz, tecavüz, istismar, yoksullaşma, baskı ve zulmün devam ettiği savunuldu, iyileşme olmadığı için de hükümetler eleştirildi.

“Bunun yanında en çok gözden çıkarılan seks kölesi kız kardeşlerimizin her koşulda insan dışı muamele görmesi, pandemi koşullarında bile sağlık hakları hiçe sayılarak çalıştırılması hükümetin vicdansızlığını gözler önüne sermektedir” denildi.

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Son Güncelleme: 28.10.2021 16:18
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