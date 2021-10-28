Kadına şiddete yönelik mücadele günü yürüyüşü için ilk toplantı 3 Kasım’da

Kadın Eğitimi Kolektifi adına yapılan açıklamada, kadına yönelik şiddete karşı mücadeleyi yükseltmek için 25 Kasım’da yürüyüş düzenleneceği, yürüyüş hakkında ilk toplantının 3 Kasım Çarşamba Khora Kitap Cafe’de (Ledra Palace ışıkları) yapılacağı, toplantının 17.30’da başlayacağı kaydedildi.
“Bunun yanında en çok gözden çıkarılan seks kölesi kız kardeşlerimizin her koşulda insan dışı muamele görmesi, pandemi koşullarında bile sağlık hakları hiçe sayılarak çalıştırılması hükümetin vicdansızlığını gözler önüne sermektedir” denildi.
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