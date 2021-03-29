Kadına şiddet zanlısı Mehmet Fatih Zülkadiroğlu cezaevine gönderildi

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Lefkoşa'da meydana gelen Koruma Emrine Riayetsizlik ve Genel Rahatsızlık suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Mehmet Fatih Zülkadiroğlu mahkeme huzurunda çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Alparslan Yavuz oyla ilgili bulguları aktardı. Yavuz huzurda bulunan zanlı Mehmet Fatih Zülkadiroğlu’nun 27 Mart 2021 tarihlerinde Lefkoşa'da meydana gelen Koruma Emrine Riayetsizlik ve Genel Rahatsızlık suçlarına methaldar olduğunu söyledi. dir. Polis 27 Mart 2021 tarihinde saat 19.20 raddelerinde Lefkoşa Aile Mahkemesinden alınan mahkeme emri gereği boşanmış olduğu eşi H.B’nin yanına 200 metre mesafeye kadar yaklaşmaktan men olunmasına rağmen boşanmış olduğu eşinin ikamet etmekte olduğu eve önce giriş kapısındaki İnterkomdan seslenerek ‘gel aşağı konuşalım' deyip daha sonra müştekinin cevap vermemesi üzerine yukarı çıkıp müştekinin kalmakta olduğu 1 numaralı dairenin kapısını çalıp adı edilene hitaben “aç kapıyı bir şey konuşacam” demek sureti ile koruma emrine riayetsizlik ettikten sonra, yine konu ikametgahın kapısını defalarca çalarak “aç kapıyı bir şey konuşacam” demek sureti ile de Genel rahatsızlık suçunu işlediğin mahkemeye aktardı. Polis ayni gün zanlı aleyhine derdest emri temin edildiğini ve 28 Mart 2021 tarihinde tespit edilerek tutuklandığını mahkemeye aktardı. Polis memuru Alparslan Yavuz zanlının Aralık 2020 tarihinde müştekiyi ciddi şekilde darp ettiğini ve aleyhinde dosya tanzim edilip teminata bağlandığını mahkemeye aktardı. Polis ayrıca zanlının yine müştekiye karşı 13.01.2021 tarihinde işlemiş olduğu Rahatsızlık ve İtale-i Lisan suçları ve 14.01.2021 tarihinde işlemiş olduğu Şiddet Kullanma tehdidi suçu ile ilgili olarak da teminata bağlandığını mahkemeye aktardı. Polis memuru Yavuz işlemiş olduğu bu suçlardan ötürü zanlının yargılanarak 2 ay hapis cezası aldığını ve 12 Mart 2021 tarihinde tahliye olduğunu belirterek davasında hazır olması maksadı ile uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendirerek zanlını davasında hazır olması maksadı ile sabıkalarını da dikkate alarak 1 ayı aşmayan bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verdi.