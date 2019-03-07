“kadın Sığınağı” Tiyatro Oyunu Meral Akıncı Himayelerinde Sahnelendi

Lefkoşa, 7 Mart 19 : Geçitkale Belediyesi Sosyal Aktivite Merkezi Tiyatro Kulübü, “Kadın Sığınağı” isimli oyunu, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı himayelerinde sahnelendi.

Akıncı, sahnelenen tiyatro oyununun ilk gösterimini izledi. Meral Akıncı’ya, Cumhurbaşkanlığı Müdürü Gülden İlkman eşlik etti.

Akıncı, oyun sonrası yaptığı açıklamada, oyunda rol alan kadınları tek tek tebrik ederek, oyunu çok beğendiğini ve devamını beklediğini söyledi.

Geçitkale Belediyesi’nin ilk kez oluşturduğu tiyatro kulübünün, ilk oyununda sığınma evi temasının işlendiğine işaret eden Meral Akıncı, Belediye bünyesinde ilk kez amatör tiyatro kulübü kurarak, Geçitkale halkına tiyatroyu sevdirmesi ve ilk oyunda “sığınma evi” konusunun ele alınmasından dolayı Belediye Başkanı Hasan Öztaş’ı kutladı.

Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş da oyunun sahnelenmesine verdiği katkıdan dolayı Meral Akıncı’ya teşekkür etti.

Tuncer Cücenoğlu’nun, kadın, şiddet, hasret, nefret, çaresizlik, töre ve ölüm üzerine yazdığı oyunu Leyla Ulubatlı yönetiyor.

Amatör 11 kadının rol aldığı “Kadın Sığınağı” oyununda, farklı nedenlerle bir kadın sığınma evinde toplanmış kadınların yaşamlarından bir gün anlatılıyor, kadına yönelik şiddet ve istismar sorgulanıyor.

Oyun, 8 Mart akşamı yeniden sahnelenecek ve oyundan elde edilecek tüm gelir lösemi tedavisi gören minik Demir için kullanılacak.

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