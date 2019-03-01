Kadın Sanatçılar Şiir Ve Müzikle Anılacak

Lefkoşa, 1 Mart 19 : Kıbrıslı kadın sanatçılar Kamran Aziz ve Jale Derviş anısına 8 Mart Dünya Kadınlar gününde “Kadın demek” isimli etkinlik düzenlenecek.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu’nda 8 Mart Cuma günü saat 20:00’da gerçekleşecek etkinlik, halka açık ve ücretsiz olacak.

Kamran Aziz ve Jale Derviş anısına Eralp Adanır tarafından hazırlanan görsel sunumun da yer alacağı etkinlikte, Filiz Yuvalı tarafından şiir okunacak ve Saint Hilarion String Quartet grubu müzik dinletisi sunacak.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Kamran Aziz’in Kıbrıs Türk Folk Müziğine “Al yemeni, mor yemeni” ve “Kıbrısım” isimli şarkılarıyla kalıcı eserler bıraktığını söyledi.

Güngördü, İngiltere’de aldığı piyano eğitiminin ardından ülkesine dönen Jale Derviş’in, Kıbrıslı Türk ve Rum birçok piyanisti eğittiğini ayrıca Kıbrıslıları çok sesli klasik çağdaş müziği ile tanıştırdığını ifade etti.

Nidai Güngördü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde müzik alanında Kıbrıslı Türklerin mihenk taşı olan iki kadın sanatçıyı anacak olmanın mutluluğu ve heyecanını yaşadığını kaydetti.

(AK/FEZ)

