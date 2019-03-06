Kadın Sanatçılar Anılacak



GİRNE BELEDİYESİ 8 MART DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ’NDE ŞAİR FİLİZ NALDÖVEN’İN ADINI SOKAĞA VERECEK VE KAMRAN AZİZ İLE JALE DERVİŞ’İ ŞİİR VE MÜZİK DİNLETİSİYLE ANACAK



Lefkoşa, 6 Mart 19 : Girne Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününde iki farklı etkinlik düzenliyor.



Girne Belediyesinden verilen bilgiye göre, ilk etkinlikte, 2016 yılında hayatını kaybeden emekli öğretmen ve şair Filiz Naldöven’in adı, saat 11.00’de yapılacak törenle, Karaoğlanoğlu Caddesi ile 19 Mayıs Caddesi’ni (Calliope ile Levent Apartmanları arası) bağlayan sokağa verilecek.



İkinci etkinlik ise Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu’nda saat 20.00’de gerçekleşecek. Piyanist ve bestekâr Kamran Aziz ile Jale Derviş anısına “Kadın demek” isimli şiir ve müzik dinletisi etkinliği yapılacak. Kamran Aziz ve Jale Derviş anısına Eralp Adanır tarafından hazırlanan görsel sunumun gerçekleşeceği etkinlikte, Filiz Yuvalı tarafından şiir okunacak ve Saint Hilarion String Quartet grubu müzik dinletisi sunacak.



Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü konuyla ilgili açıklamasında, daha önce Girne Belediyesi ile Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği tarafından geleneksel olarak düzenlenen, Uluslararası Zeytin Karikatürleri Yarışması’nda Filiz Naldöven’in Özel Ödülü verdiklerini söyledi.



Nidai Güngördü, Kıbrıs’ın yetiştirdiği önemli şairlerden Filiz Naldöven’in adını yaşatmak için bu kez önemli bir gün olan 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde ismini bir sokağa vereceklerini ifade etti.



“MİHENK TAŞLARINI ANACAĞIZ”



Güngördü, Kamran Aziz’in Kıbrıs Türk Folk Müziğine “Al Yemeni Mor Yemeni” ve “Kıbrısım” isimli şarkılarıyla kalıcı eserler bıraktığını belirterek, Jale Derviş’in ise Kıbrıslıları çok sesli klasik çağdaş müziği ile tanıştırdığını ifade etti.



Kadınlar Gününde müzik alanında Kıbrıslı Türklerin mihenk taşı olan iki kadın sanatçıyı anacak olmanın mutluluğu ve heyecanını yaşadığına dikkat çeken Güngördü, herkesi bu anlamlı günde yapılacak etkinliklere beklediklerini kaydetti.



(RU/ÖK)