Kadın Eğitimi Kolektifi’nden 8 Mart İçin Örgütlere Çağrı



Lefkoşa, 4 Şubat 19 : Kadın Eğitimi Kolektifi (KEK), 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde ortak bir yürüyüş düzenlemek için tüm örgütlere açık toplantı çağrısında bulundu.

Kolektiften yapılan açıklamada, örgütler, 8 Şubat Cuma günü saat 17.30’da Khora Kitap Cafe’de (Ledra Palas Işıkları) buluşmaya davet edildi.

KEK’ten yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

“Ülkemizde yaşanan kadın cinayetlerinin bizi hem üzüp hem öfkelendirdiği, kadın emeğinin hem iş yerinde hem evde sömürülmeye devam edildiği, özellikle özel sektör emekçisi kadınların ekonomik kriz sebebine dayandırılarak ilk başta gözden çıkarıldıkları ve işsiz bırakıldıkları, dinsel gericiliğin gittikçe daha çok yaygınlaştırılmaya çalışıldığı kritik zamanlar yaşanmaktadır.

Kadına şiddetin giderek arttığı ve buna rağmen hala sığınma evi talebinin karşılanmadığı, muhafazakârlaşma yoluyla kadın özgürleşmesine sekte vurmaya çalışıldığı, üretimin ve emeğinin değerinin görmezden gelindiği günümüzde, ihtiyacımız olan en önemli şey dayanışmak ve örgütlenmektir.

Gelin 8 Mart’ta hep birlikte sokakları dolduralım ve şiddete karşı sesimizi sözümüzü yükseltelim, gelin emeğin değerini bir kez daha haykıralım, özgürlük için emek verelim.”

(RU/HA)



