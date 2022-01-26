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Kadın Sığınma Evi’ndeki kadınların ekonomik bağımsızlığına katkı

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ile Kıbrıs Türk Ticaret Odası Kadın Girişimciler Komitesi arasında Kadın Sığınma Evi’ndeki kadınların ekonomik hayata sürdürülebilir katılımlarının sağlanmasına yönelik iş birliği protokolü imzalandı. 

26 Ocak 2022 Çarşamba 12:15
Kadın Sığınma Evi’ndeki kadınların ekonomik bağımsızlığına katkı

Lefkoşa Türk Belediyesi’nde bugün saat 10.00’da imzalanan iş birliği protokolüne, LTB Başkanı Mehmet Harmancı ve Ticaret Odası Kadın Girişimciler Komitesi Başkanı Meryem Çerkez Gürtunç imza koydu. İmza töreninde LTB Toplum Çalışmaları Şube Sorumlusu Sibel Taçay Demirpençe, Şiddete Karşı Yan Yana Proje Koordinatörü Ömür Yılmaz ve KTTO Yönetim Kurulu Üyesi Evren Günsel Erçelik, KGK üyeleri Didem Erel ve Eda Kervanlı da katıldı. 

Protokol, ülkedeki tek sığınma evi olan LTB Kadın Sığınma Evi’nde bulunan kadınların eğitim ve donanım desteğiyle ekonomik olarak bağımsız olmalarına katkı sağlamayı amaçlıyor. 

HARMANCI: “ŞİDDETE UĞRAYAN KADINLAR SADECE İŞ, AŞ SAHİBİ OLMAYACAKLAR… YENİ BİR HAYATIN TEMELLERİNİ BİRLİKTE ATACAĞIZ” 

LTB Başkanı Harmancı, imza töreninde yaptığı konuşmada, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla KTTO Kadın Girişimciler Komitesi ile başlatılan iş birliği kapsamında hazırlanan protokole imza koyacak olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. 

Harmancı, 2016’dan itibaren Lefkoşa Türk Belediyesi’nin “toplumda eksikliği çok büyük oranda hissedilen” kadın sığınma evi konusunda “ciddi bir adım” atarak, elindeki imkanlarla birlikte Kadın Sığınma Evi’ni hizmete koyduğunu ve o günden beridir şiddet mağduru kadınlara çağdaş bir hizmet vermeyi başardıklarını söyledi. 

“LTB Kadın Sığınma Evi’nde, barınma, hukuksal, psikolojik, rehabilitasyon ve iş edindirme de dahil olmak üzere farklı alanda şiddete uğrayan kadınlara, şiddet direnişçilerine yeniden hayat şansı tanıyoruz” diyen Harmancı, “Bunu yaparken öğrendiğimiz birçok ders var. Bunların başında bu ülkede insan ticareti mağdurlarına yönelik yasal ve koruma eksikliklerini ve insan hakları ihlallerini çok net fark ediyoruz” diye konuştu. 

HARMANCI’DAN YENİ MECLİS’E VE HÜKÜMETE ÇAĞRI

Ülkede yabancı işçi sömürüsü ve bunun mekanizmalarına ilişkin “hiç kimsenin elini taşın altına koymadığını” ifade eden Harmancı, “Yakın dönemde bu alanlarda birçok dram yaşandı” dedi. 

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Harmancı, yeni seçilen Meclis’in ve oluşacak hükümetin bu konuları da “öncelikli” konu olarak görüp, çalışmalar yürütmesi temennisini dile getirerek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bu konuda önemli görevler düştüğünü kaydetti. Harmancı, “Umarım insanların sosyal güvenliğini sağlayan ve insan haklarına duyarlı bir ülke haline geliriz” dedi.

Harmancı, “Bu protokol ile birlikte şiddete uğrayan kadınlar sadece iş, aş sahibi olmayacaklar, yeni bir hayatın temellerini de birlikte atabileceğimiz bir noktaya gelecekler. Aynı zamanda, iş yerleri içerisinde de işverenlerin de bu konulara daha duyarlı ve bilinçli bir şekilde dikkat edecekleri bir noktaya gitmiş olacağız” diye konuştu. 

KTTO Kadın Girişimciler Komitesine iş birliklerinden dolayı teşekkür eden Harmancı, “şiddetten arınmış bir ülke” için birlikte katkı koymaya devam etme ümidini dile getirdi.

GÜRTUNÇ: “İŞ BİRLİĞİMİZİN KATKILARI İLE EKONOMİK CAN SİMİTLERİ OLUŞTURABİLMEYİ DİLİYORUZ”

Ticaret Odası Kadın Girişimciler Komitesi Başkanı Meryem Çerkez Gürtunç da konuşmasında, uzun zamandır LTB Kadın Sığınma Evi’nin topluma ve toplumun kadınına sağladığı “güvence ve değeri takdirle” takip ettiklerini ifade etti. 

“Her türlü şiddete karşıyız” diyen Gürtunç, cinsiyet temelli şiddetin “toplumsal yara” olmakla beraber küresel olarak da pandemi sırasında arttığına işaret etti. 

Kadının güçlenmesi için finansal otonominin sağlanmasının, şiddetin azalmasında önem arz eden faktörlerden biri olduğunu belirten Gürtunç, “kadınların ekonomik bağımsızlık ve iş gücüne katılım sağladıklarında cinsiyet temelli şiddetin azaldığının görüldüğüne” işaret etti.

“Amacımız bu iş birliği aracılığıyla sığınma evinde kalan kadınlarımıza, iş gücüne katılabilmeleri için veya ekonomik olarak güçlenmeleri amacıyla, eğitim, donanım ve iş gücüne katılma için destek de bulunmak” diyen Gürtunç, “Dileriz ki yaptığınız çalışmalara iş birliğimizin katkılarıyla ekonomik can simitlerini oluşturabiliriz” dedi.

Gürtunç, “Kadın girişimcilerin artabilmesi için birçok alanda ülkesel boyutta hizmetlerini ve olanakların geliştirilmesi gerekmektedir; çocuk bakımı, hasta bakımı, yaşlı bakımı hizmetlerinin geliştirilmesi gerekliliği dışında cinsiyet temelli şiddetin de karşısında durmalıyız” ifadelerini de kullandı. 

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Son Güncelleme: 26.01.2022 13:00
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