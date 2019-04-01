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Kadın sağlığı için yürüyüş

Kadın sağlığı için yürüyüş

01 Nisan 2019 Pazartesi 12:35
Kadın sağlığı için yürüyüş

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) iş birliği ve Telsim Vodafone ana sponsorluğunda, Kıbrıs Kadın Sağlığı Araştırma Derneği’ne (KISAD) destek amacıyla 7 Nisan Pazar günü Lefkoşa’da 5 kilometrelik parkuru kapsayan “2. Bilinçli Toplum Sağlıklı Gelecek Halk Yürüyüşü/ Koşusu’’ geçekleştirilecek.
Kıbrıs Kadın Sağlığı Araştırma Derneği (KISAD) ev sahipliğinde gerçekleştirilecek etkinlik, bugün Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, KISAD Başkanı Dr. Nilüfer Rahmioğlu Ramiz ve Telsim Vodafone Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar’ın katıldığı basın toplantısında tanıtıldı.
LTB’den yapılan açıklamaya göre, KISAD’ın Kıbrıs Kadın Sağlığı Araştırma İnsiyatifi (KISAA) araştırma projesine destek amaçlı gerçekleştirilecek etkinliğe katılım için göğüs numaraları 20 TL bağış karşılığında dernek ofisi (6A, Dede İsmail Sokak Köşklüçiftlik), Telsim Dereboyu ve Ortaköy merkez şubeleri, Deniz Plaza Yenişehir, Gönyeli ve Girne şubeleri ile Fikretler’den temin edilebilecek.
Mehmet Akif Caddesi (Dereboyu) Kumsal Park’ta 7 Nisan Pazar saat 09.30 başlayacak etkinlikte Lefkoşa Belediye Orkestrası’nın müzik dinletisi ve farklı standlar da yer alacak. Etkinlikte göğüs numaraları arasında yapılacak çekiliş ile 5 kişiye Telsim Vodafone’dan sürpriz hediyeler verilecek.
RAMİZ: “HEDEFİMİZ 8 BİN KADININ SAĞLIK PROFİLİNİ ÇIKARMAK”
KISAD Başkanı Dr. Nilüfer Rahmioğlu Ramiz, derneklerinin bu yıl ikincisini gerçekleştireceği “Bilinçli Toplum, Sağlıklı Gelecek Yürüyüşü”nden elde edilecek gelirin Kıbrıs Kadın Sağlığı Araştırma İnsitatifi (KISAA) projesinde kullanılacağını söyledi.
“4 BİN 200 KADININ SAĞLIK PROFİLİ ÇIKARILDI… HEDEF 8 BİN”
Kıbrıs Kadın Sağlığı Araştırma İnsiyatifi Projesi ile 8 bin kadının sağlık profili çıkarmayı hedeflediklerine vurgu yapan Ramiz, bir çalışmalarına başladıkları günden bugüne kadar geçen süreçte 4 bin 200 kadının sağlık profilinin çıkarıldığını belirtti. Proje kapsamında Doğu Akdeniz Üniversitesi ile iş birliği içinde çalıştıklarını da ifade eden Ramiz, veri toplama süreçlerinin devam ettiğini ve 2020 yılının başında sonuçların açıklanacağını söyledi.
2. Bilinçli Toplum Sağlıklı Gelecek Yürüyüşü etkinliği kapsamında Kumsal Park’ta toplanılacağını ardından da Surlariçi’nde yürüş gerçekleştirileceğini anlatan Ramiz etkinlik sonunda yapılacak çekiliş ile katılımcılara hediyeler verileceğini de sözlerine ekledi.
TANPINAR: “LTB İLE BİRLİKTE ETKİNLİK GERÇEKLEŞTİRMEKTEN BÜYÜK ONUR VE MUTLULUK DUYUYORUZ”
Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar, LTB ile birlikte 2. Bilinçli Toplum Sağlıklı Gelecek Yürüşü’nü gerçekleştirmekten büyük onur ve mutluluk duyduklarını söyledi.
Kadının her zaman önemli, kadın sağlığının ise çok daha önemli olduğuna vurgu yapan Tanpınar, Kıbrıs Kadın Sağlığı Araştırma İnsiyatifi Projesi ile 8 bin kadının sağlık taramasından geçirilecek olmasının büyük önem arz ettiğini söyledi.
Kıbrıs Kadın Sağlığı Araştırma Derneği’nin çalışmaları ile kadın sağlığı açısından ciddi anlamda bir yol kat edileceğini kaydeden Tanpınar, yurttaşları etkinliğe katılmaya davet etti.
BAŞKAN HARMANCI: “KISAD İLE İŞ BİRLİĞİMİZ BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ VE DEĞERLİ”
LTB Başkanı Mehmet Harmancı da konuşmasında, yürüyüşün hem insanların aileleri ile hoş vakit geçirebileceği hem de sosyalleşebileceği sağlık açısından da faydalı, güzel ve özel bir organizasyon olduğunu söyledi.
LTB olarak Kıbrıs Kadın Sağlığı Araştırma Derneği’nin çalışmalarını ilk günden itibaren büyük önem vererek takip ettiklerini kaydeden Başkan Harmancı, LTB olarak her türlü destek ve katkıyı yapmakta olduklarını ve 8 bin kadının sağlık verilerinin taranabilmesinin ülke açısından muazzam öneme sahip olduğunun altını çizdi.
1 Nisan’ın Kanser Haftası başlangıcı olduğunu da kaydeden Başkan Harmancı, “Ülkemizde kadın sağlığı denildiği zaman ilk akla gelen konulardan biri de göğüs kanseri. Göğüs kanserinin de Kıbrıs Kadın Sağlığı Araştırma Derneği’nin sağlık taramasında yer alıyor olması önemli” dedi.
Harmancı, etkinliğin gerçekleşmesinde katkı koyan herkese teşekkür etti.
 

Son Güncelleme: 01.04.2019 15:42
Anahtar Kelimeler:
Kadın Sağlığı Yürüyüşü
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