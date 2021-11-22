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Kadın örgütleri 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde yürüyüş yapıyor

22 Kasım 2021 Pazartesi 17:00
Kadın örgütleri 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde yürüyüş yapıyor

Gazimağusa’daki kadın örgütleri, kadın sığınma evi taleplerini Gazimağusa Belediyesi’ne de iletti.

Gazimağusa Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Gazimağusa’dan bazı kadın örgütleri temsilcilerinden oluşan heyet, Gazimağusa Belediye Başkanlığına vekalet eden Asbaşkan Ahmet Öztenay’ı ziyaret etti. Ziyarette Gazimağusa’da kadın sığınma evinin açılması talep edildi.

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Gazimağusa Belediyesi Başkan Vekili Ahmet Öztenay, şiddete maruz kalan kadınların gidebileceği bir yerinin olması gerektiğini, konuyu Belediye Meclisi’nin gündemine taşıyacağını belirtti. Öztenay, bu konuya sadece Belediyenin imkanlarının yetmediğini, devletin sorumluluğunda olan kadın sığınma eviyle ilgili paydaşlarla bir araya gelip güç birliği yapılarak devletin adım atamaya zorlanması gerektiğini söyledi.

Kadın örgütleri adına konuşan Mağusa Kadın Merkezi Derneği Başkanı Sıdıka Özdoğan, Gazimağusa bölgesindeki 24 kadın örgütünün iş birliği yaparak kadınların sesini duyurmaya çalıştıklarını, kadına yönelik şiddetin özellikle pandemi döneminde arttığını, konunun polise yansıyan kısmının bile ürkütücü bir boyuta ulaştığını söyledi. 

Kadın sığınma evinin çok acil olduğunu belirten Özdoğan, Lefkoşa’daki tek sığınma evinin kapasitesinin 14 kişilik olduğunu ve çok yetersiz kaldığını söyledi. 
Özdoğan, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü dolayısıyla 24 kadın örgütü 25 Kasım Perşembe günü saat 15.00’teCoffeemania’dan Sakarya Sulu Çembere kadar bir yürüyüş yapacaklarını da bildirdi.

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Son Güncelleme: 22.11.2021 18:10
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