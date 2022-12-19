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Kadın kooperatifleri yoluyla kadının güçlenmesi konulu eğitim düzenlendi

19 Aralık 2022 Pazartesi 12:31
Kadın kooperatifleri yoluyla kadının güçlenmesi konulu eğitim düzenlendi

Kadınların kooperatifler yoluyla güçlenmelerine katkı koyma hedefiyle kadın kooperatifleri konulu eğitim bugün başladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi ve Girişimci Kadınlar Kooperatifi (Gİ-KA KOOP) işbirliğinde düzenlenen eğitim 2 gün sürecek.

Acapulco Otel’de yapılan eğitimlerle kadınların ortak amaçlar etrafında buluşmaları, bilgi ve deneyimlerini paylaşmalarına katkı konulması hedefleniyor. Eğitimin açılışına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy da katıldı.

-Çağıner

Eğitimin açılışında konuşma yapan Girişimci Kadınlar Kalkınma Kooperatifi Başkanı İçim Çağıner Kavuklu, ülkenin gelişmesinde kadının emek ve gücünün şart olduğuna inanarak kooperatif ve derneği kurduklarını belirtti.

Kadının katılımcı değil, yön verici olması gerektiğine inandıklarını ifade eden Kavuklu, özellikle kırsal kesimin güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Kadın istihdamında kırsal bölgede zayıf olduklarını gözlemlediklerini kaydeden Kavuklu, dernek olarak kırsal bölgelerdeki kadınlara yeterli katkıyı koyamadıklarından kadın kooperatifi kurma kararı aldıklarını söyledi.

4 kadın kooperatifiyle güçlerini birleştirmeyi ve daha çok kitleye ulaşmaya çalıştıklarını ifade eden Kavuklu, hedeflerinin 10 bölgede, özellikle gıda üretiminde endüstriyel mutfaklar kurup, üretime katkı koymak olduğunu kaydetti. Kavuklu, halihazırda Beyarmudu köyünde endüstriyel bir mutfak bulunduğunu ifade etti.

Kooperatifin ürün pazarlama hizmeti de verdiğini belirten Kavuklu, kooperatif gelirlerinin, üretimi daha da ileriye taşıma için kullanıldığını söyledi.

 -Cihan

KEİ Koordinatörü Ömer Cihan, 500 milyon TL'lik bir kaynak aktardıklarını ve 400 girişimciye destek sağladıklarını, bunların içerisinde kooperatiflerin de bulunduğunu ancak en önemli desteğin eğitim desteği olduğunu söyledi.

Kıbrıs’ta kooperatifçilik kültürünün bulunduğunu ancak sürdürülebilir kooperatifçiliğin eksik olduğunu belirten Cihan, kadınların ekonomiye katılımında kooperatifçiliğin en önemli unsurlardan olduğunu dolayısıyla çalışmalara ivme kazandırılması gerektiğine inandıklarını ifade etti

-Demir

Lefkoşa Büyükelçiliği Birinci Müsteşarı Özlem Demir, KKTC’nin kendi ayakları üzerinde durmasının Türkiye açısından çok önemli olduğunu vurgulayarak, kadınlara destekleri önemsediklerini belirtti.

KEİ ve TİKA yardım ve desteklerinin devam edeceğini kaydeden Demir, TİKA tarafından kadınlara yönelik yapılan  çalışmalara değindi.

Girne Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi, Esentepe Çini Seramik Atölyesi, Antik Mağusa Vakfının Kadının Girişimciliğinin Arttırılması Projesi ve Dijital Dünyada Kadınlarımız projelerinin kadınlara yönelik TİKA projelerinden olduğunu kaydeden Demir, TİKA’nın projeleri arasında 2023’te kadın istihdamının arttırılması projesinin bulunduğunu da belirtti.

-Yavuz

Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdür Yardımcısı Hülya Yavuz, kadınların ekonomik, siyasi ve sosyal yönden güçlendirilmesi gerektiğine inandıklarını ve politikalarını bu yönde şekillendirdiklerini ifade etti.

Kooperatiflerin, kadın istihdamını arttırmada, sürdürülebilir ekonomi, sosyal gelişim için önemli bir misyonu yerine getirdiğini kaydeden Yavuz, kooperatifçiliğin ortak iş yapma, dayanışma kültürü ve kadının daha üretken olmasına da katkıda bulunduğunu söyledi. 

Yavuz, Türkiye’de kadın eliyle fark oluşturan bir üretim modeli oluşacağını burada da kadın kooperatiflerinin öncü rol oynayacağına inandıklarını kaydetti.

Dünyada kadın kooperatiflerle istihdam edilenlerin sayısının 280 milyon olduğuna dikkat çeken Yavuz, Türkiye’de de 85 bin kooperatif, 8 milyondan fazla kooperatif ortağı bulunduğunu belirtti.

Türkiye’de kadın kooperatiflerine yönelik çalışmalar hakkında bilgi veren Yavuz, kadın kooperatiflerinin güçlenebilmesi için kurumlar arası işbirliği gerektiğini söyledi

-Dürüst

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müdürü Meray Dürüst, kooperatifçiliğin ekonomiye canlılık getireceğini, kadın kooperatifçiliğinin da katkısı olacağına inanç belirtti.

Dürüst, Bakanlık olarak mümkün olan her desteği vermeye hazır olduğunu da sözlerine ekledi. 

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