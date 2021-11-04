Kadın Girişimciler İşbirliği Protokolü yarın imzalanıyor

Acapulco Resort Convention & SPA Otel’de yapılacak imza töreni 17.00'de yapılacak. Protokole, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurten Öztürk iler KTTO Kadın Girişimciler Komitesi Başkanı Meryem Çerkez Gürtunç imza atacak.
Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) yarın Kadın Girişimciler İşbirliği Protokolü imzalanıyor.
Acapulco Resort Convention & SPA Otel’de yapılacak imza töreni 17.00'de yapılacak. Protokole, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurten Öztürk iler KTTO Kadın Girişimciler Komitesi Başkanı Meryem Çerkez Gürtunç imza atacak.