Kadın Girişimciler İşbirliği Protokolü yarın imzalanıyor

Acapulco Resort Convention & SPA Otel’de yapılacak imza töreni 17.00'de yapılacak. Protokole, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurten Öztürk iler KTTO Kadın Girişimciler Komitesi Başkanı Meryem Çerkez Gürtunç imza atacak.

KTTO’dan yapılan açıklamaya göre, törene, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz de katılacak.



