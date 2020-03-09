Kadın Girişimci Yönetici Okulu KKTC'deki mezunlarını verdi

GARANTİ BBVA GENEL MÜDÜR YARDIMCISI CEMAL ONARAN:"KADIN GİRİŞİMCİ YÖNETİCİ OKULU ÇERÇEVESİNDE, BUGÜNE KADAR 3 BİNE YAKIN KADIN GİRİŞİMCİYE İHTİYAÇ DUYDUKLARI DESTEĞİ SUNABİLMENİN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ. ŞİMDİ DE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ’NDE, KIYMETLİ KADIN GİRİŞİMCİLERE ULAŞMIŞ OLMAK BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

Garanti BBVA ve Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi (BÜYEM) iş birliğiyle bu kez Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde gerçekleştirilen Kadın Girişimci Yönetici Okulu, yeni mezunlarını verdi.

Garanti BBVA'dan yapılan açıklamaya göre, Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri tarafından gerçekleştirilen; işletme, müşteri ilişkileri, yönetim becerileri, finans ve insan kaynakları konularını kapsayan eğitim programını tamamlayan kadın girişimciler, geçtiğimiz günlerde Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nda gerçekleşen tören ile sertifikalarını aldılar.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Cemal Onaran, sekiz yıl önce başlayan Kadın Girişimci Yönetici Okulu programının önemine değinerek, yıllardır kadın girişimciliği alanında kalıcı etki yaratan, bütünsel bir yaklaşım geliştirdiklerinin altını çizdi.

Onaran, şunları kaydetti:

"Garanti BBVA olarak biz de sürdürülebilir bir gelecek için ekonomik ve toplumsal kalkınmanın en önemli parçalarından birinin kadınların iş hayatı ve toplumdaki gücünün artması olduğunu biliyoruz. Bu noktadan yola çıkarak, kadın girişimcileri merkezine alan, onlar için cesaretlendirme, eğitim, finansman ve yeni pazarlara açılma çerçevesinde bütünsel bir program geliştiren Türkiye’deki ilk banka olduk. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kamu, özel sektör ve girişimcilik ekosisteminin yakın iş birliği çerçevesinde girişimcilerin önündeki engelleri kaldırmak için büyük bir motivasyonla çalışmaya devam edeceğiz.

Kadın girişimciliği yaklaşımımız çerçevesinde BÜYEM ile birlikte hayata geçirdiğimiz Kadın Girişimci Yönetici Okulu çerçevesinde, bugüne kadar 3 bine yakın kadın girişimciye ihtiyaç duydukları desteği sunabilmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Şimdi de uzun yıllardır faaliyet gösterdiğimiz ve bizler için ayrı bir yeri olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde, kıymetli kadın girişimcilere ulaşmış olmak bizim için çok önemli."

"EĞİTİMLER, KADIN GİRİŞİMCİLERE VİZYONER BİR KİMLİK SAĞLADI"

BÜYEM Merkez Müdürü Dr. Tamer Atabarut da Kadın Girişimci Yönetici Okulu kapsamındaki eğitimlerle, küçük ve orta ölçekli işletmelerin kurucu ortaklarının yanı sıra yönetiminde çalışan ikinci ve üçüncü kuşak kadın girişimcilere de ulaşmayı hedeflediklerini belirtti.

Atabarut, "Günümüzde işletmelerin uzun ömürlü olabilmesi ve kurumsallaşma yolunda doğru adımlar atabilmesi, ancak ‘stratejik yönetim felsefesi’ odaklı bir anlayışla gerçekleşebilir. Kadın Girişimci Yönetici Okulu’nda verdiğimiz eğitimlerin, ‘iş geliştirme’ yaklaşımını kadın girişimcilere şirket kültürü olarak benimsetmesini, aynı zamanda ‘kurumsal ve uzun ömürlü’ işletmelere zemin yaratmasını amaçlıyoruz. Kadın girişimcilerimize vizyoner bir kimlik sağlayan eğitimlerin, katılımcıların yönetsel ve kişisel becerilerini geliştirirken, bilgi düzeyini de artırdığını gözlemliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkan Vekili Semral Erel ise Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri tarafından kadın girişimcilere, Yönetimin Ruhu, Dijital Pazarlama ve Müşteri İlişkilerinde Süreklilik gibi konuları da içeren toplam 10 adet eğitim verildiğini belirterek, yapılan çalışmalarla iş yaşamına katılımda cinsiyet eşitliğinin sağlanmasının ekonomiye önemli bir ivme kazandıracağına işaret etti.