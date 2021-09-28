Kadın Futbol Kulübü kurulup, cimnastik kursu düzenleniyor

LTB Başkanı Mehmet Harmancı ile Gençlik Gücü Başkanı Osman Karamanlı’nın imza koyduğu protokole göre, 12 yaş altı olarak kurulacak kadın takımının organizasyonu ve antrenör anlaşması LTB tarafından yapılacak. Jimnastik kurslarının antrenörlüğünü de LTB personeli Ayçin Çörekçioğlu yapacak.

