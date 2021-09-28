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Kadın Futbol Kulübü kurulup, cimnastik kursu düzenleniyor

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ile Gençlik Gücü Türk Spor Kulübü arasında, Gençlik Gücü Türk Spor Kulübü’nün bir süre önce hayata geçirdiği “Surlariçi’ne Dokun Projesi” kapsamında kadın futbol kulübü kurulması ve cimnastik kursları düzenlenmesine yönelik bir protokol imzalandı.

28 Eylül 2021 Salı 14:15
Kadın Futbol Kulübü kurulup, cimnastik kursu düzenleniyor

LTB Başkanı Mehmet Harmancı ile Gençlik Gücü Başkanı Osman Karamanlı’nın imza koyduğu protokole göre, 12 yaş altı olarak kurulacak kadın takımının organizasyonu ve antrenör anlaşması LTB tarafından yapılacak. Jimnastik kurslarının antrenörlüğünü de LTB personeli Ayçin Çörekçioğlu yapacak.

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Son Güncelleme: 28.09.2021 14:36
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