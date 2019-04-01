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Kadın Eğitimi Kolektifi, Hacer Ulaş’ın ölümünden yetkilileri sorumlu tuttu

Kadın Eğitimi Kolektifi, Hacer Ulaş’ın ölümünden yetkilileri sorumlu tuttu

01 Nisan 2019 Pazartesi 12:51
Kadın Eğitimi Kolektifi, Hacer Ulaş’ın ölümünden yetkilileri sorumlu tuttu

Kadın Eğitimi Kolektifi, Alayköy’de Hacer Ulaş adlı kadının öldürülmesinde, sorumluluklarını yerine getirmeyen yetkililerin suçlu olduğunu savundu.

Kadın Eğitimi Kolektifi’nden yapılan açıklamada, “Gün be gün artan kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetlerine bir yenisi daha dün Alayköy’de eklendi. Boşanmaya çalıştığı kocası tarafından katledilen kız kardeşimiz Hacer Ulaş’ın defalarca polise şikâyette bulunmuş olduğu halde polisin detaylı soruşturmayı cinayet işlenince yapmasını büyük bir öfke ile karşılıyoruz” denildi.

Açıklamada, işlevi olmayacak kurumlar kurup buraya aktarılacak bütçenin her bölgede kadın sığınma evi açmak, şiddet önleme merkezleri kurmak gibi çözüm ve sonuç odaklı faaliyetlere aktarılmasının akılcı olduğu kaydedildi.

“Yetkililere yine sesleniyoruz vicdanınız hepimiz ölmedikçe rahat mı olacak? Görev ve sorumluluklarınızı yerine getirmeniz için kaçımızın daha şiddet görmesine veya ölmesine ihtiyacınız var?” diye sorulan açıklamada, Ulaş’ın ölümünden “şikayetleri dikkate almayan polisin de sorumlu olduğu, Kadına Yönelik Şiddeti Önleme Şubesi’nin ihmali bulunduğu” iddia edildi.

Şiddet önleme merkezleri kurmadığı ve sığınma evleri açmadığı gerekçesiyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile kadına şiddeti önlemek için gerekli bütçeyi sağlamadıkları gerekçesiyle milletvekilleri de sorumlu tutuldu.

Son Güncelleme: 01.04.2019 16:00
Anahtar Kelimeler:
Kadın Eğitimi Kolektifi
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