Kadın Eğitimi Kolektifi: “Gece kulüpleri derhal kapatılsın”

Kadın Eğitimi Kolektifi, gece kulüplerinin derhal kapatılmasını istedi.
Kadın Eğitimi Kolektifi, yazılı açıklamasında, gece kulüplerinde seks kölesi olarak kilit altında, borçlandırılarak ve polis tarafından pasaportlarına el konularak çalıştırılan kadınların pandemi döneminde de bulaş riskiyle çalıştırılmasına devlet tarafından göz yumulduğunu savundu ve şunları kaydetti:
Seks kölelerinin özgürleşmesi ve polisin dahi bulaşmak istemeyeceği karanlık, mafyatik bu yerlerden kurtulmamız için gece kulüplerinin kapatılması talebini bir kez daha yükseltiyoruz. Her zamankinden daha elzem olarak, gece kulüplerinde çalıştırılan kadınların sağlık hakkı için de gece kulüpleri derhal kapatılsın!”