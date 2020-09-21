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Kadın Eğitimi Kolektifi: “Gece kulüpleri derhal kapatılsın”

Kadın Eğitimi Kolektifi, gece kulüplerinin derhal kapatılmasını istedi.

21 Eylül 2020 Pazartesi 12:52
Kadın Eğitimi Kolektifi: “Gece kulüpleri derhal kapatılsın”
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Kadın Eğitimi Kolektifi, gece kulüplerinin derhal kapatılmasını istedi.
Kadın Eğitimi Kolektifi, yazılı açıklamasında, gece kulüplerinde seks kölesi olarak kilit altında, borçlandırılarak ve polis tarafından pasaportlarına el konularak çalıştırılan kadınların pandemi döneminde de bulaş riskiyle çalıştırılmasına devlet tarafından göz yumulduğunu savundu ve şunları kaydetti:

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Gece Kulübü ve Benzeri Eğlence Yerleri Yasası’na göre konsomatris olarak çalıştırılması öngörülen kadınların gerçekte de yalnızca konsomatris olarak çalıştırılsalar dahi, temas olabilecek bir işle iştigal edecekler iken, dahası gece kulüplerinde seks yaptırıldığı mahkeme kararlarına dahi yansımış bir resmiyette iken Sağlık Üst Kurulu’nun temas olmadığı yönündeki kararı bilimsel olmanın ötesinde, absürttür.
Seks kölelerinin özgürleşmesi ve polisin dahi bulaşmak istemeyeceği karanlık, mafyatik bu yerlerden kurtulmamız için gece kulüplerinin kapatılması talebini bir kez daha yükseltiyoruz. Her zamankinden daha elzem olarak, gece kulüplerinde çalıştırılan kadınların sağlık hakkı için de gece kulüpleri derhal kapatılsın!”
 

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Son Güncelleme: 21.09.2020 13:46
Anahtar Kelimeler:
Gece Kulübü Ve Benzeri Eğlence Yerleri YasasıKadın Eğitimi Kolektifi
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