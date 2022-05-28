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"Kaderimiz ve geleceğimiz birdir"

28 Mayıs 2022 Cumartesi 21:26
"Kaderimiz ve geleceğimiz birdir"

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Tatar'ın mesajı şöyle: “Can Azerbaycan’ın özgürlüğüne kavuştuğu, egemenliğini elde ettiği Bağımsızlık Günü’nün bugün yıl dönümü. Azerbaycan Devleti ve Azerbaycanlı kardeşlerimizle münasebetimizin her alanda daha da ileriye gitmesi; Azerbaycan ve KKTC arasında, sosyal ve kültürel temasların ileriye taşınması, en büyük hedeflerimizden biridir.

Biz, büyük Türk milletinin evlatları olarak aramızdaki manevi, sosyal, iktisadi, kültürel değerlerin daha da pekişmesiyle geleceğe çok daha umutla bakabileceğimizin farkındalığı ve güveni içerisindeyiz.

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Hiç kuşkusuz, en kısa zamanda iki devlet arasında en üst düzeydeki siyasi bağın daha da artması, hepimizin gönlünden geçendir.

Kıbrıs Türklerinin, Azerbaycan halkı ile gönül bağı her daim güçlenerek gelişecektir. Aynı milletin evlatları olarak biliyorum ki sizin de gönlü bizimledir. 

Kaderimiz ve geleceğimiz birdir. Türkiye, Azerbaycan ve KKTC ‘bir millet üç devlet’ olarak her daim ve her koşulda bir bütün olacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle büyük bir destan yazarak Karabağ'ı özgürlüğüne kavuşturan kardeş Azerbaycan'ı, bu büyük zaferden dolayı bir kere daha tebrik ediyor, Bağımsızlık Günü’nü en içten duygularımla kutluyorum. Bağımsızlık uğruna hayatını kaybeden tüm şehitlerimizi minnet ve şükranla yâd ederken, tüm Azerbaycanlı kardeşlerime esenlikler diliyorum.”

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