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Kaçaklar mahkemeye çıkarıldı

Kaçaklar mahkemeye çıkarıldı

01 Ekim 2019 Salı 15:18
Kaçaklar mahkemeye çıkarıldı

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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

KKTC’de kaçak olarak kalan zanlılar Subrata Malllık ve Nurul İslam tutuklanarak bugün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede meseleyle ilgili olarak yeminli şahadet veren polis memuru Zübeyde Sennaroğlu, zanlılar Subrata Malllık ve Nurul İslam’ın Adli Şube’ye gelerek,   K.K.T.C’de ikamet izinsiz bulunduklarını ve ülkemelerine dönmek istediklerini beyan ettiklerini belirtti. Polis, mesele ile ilgili olarak tahkikatın yeni başladığını belirterek, zanlıların K.K.T.C'de hangi maksatlar ile bulunduğunun henüz tespit edilemediğini mahkemeye aktardı. Mesele ile ilgili olarak alınması gereken ifadeler olduğunu belirten Sennaroğlu,  tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların üç gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer’in, zanlıların üç gün tutuklu kalmasına emir verdi. 

Anahtar Kelimeler:
KktcKacak
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