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Kaçaklar 3 gün tutuklu kalacak

Kaçaklar 3 gün tutuklu kalacak

18 Haziran 2019 Salı 14:39
Kaçaklar 3 gün tutuklu kalacak

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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

KKTC’de kaçak olarak kalan yabancı uyruklu 9 zanlı, tutuklanarak, bugün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede meseleyle ilgili olarak yeminli şahadet veren polis memuru Hüseyin Ergüleç, olguları aktardı. Polis, 17.06.2019 tarihinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü’nde görevli ekipler tarafından Lefkoşa'nın genelinde yapılan kontrollerde zanlılar Habib Ulah Khan (E-30 Pakistan), Adil Muhammad (E-39 Pakistan), Zeeshan Ahmad (E-29 Pakistan),  Seyd Saaghir Glani (E-29 Pakistan), Yadigar Jumaniyazov (E-26 Türkmenistan), Kane Amadou (E-26 Afrika), Mushonga Perseverance Gareth (E-22 Zimbabwe), Shohrat Babamuradow (E-23 Türkmenistan), Shohidul Islam (E-37 Banglades) KKTC'de ikamet izinsiz olarak bulunduklarının tespit edildiğini mahkemeye aktardı. Polis,  zanlıların KKTC'de ne maksatla ve neden bulunduklarının araştırılması gerektiğini belirtti. Polis, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların üç gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Cenkay İnan, zanlıların üç gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Son Güncelleme: 18.06.2019 14:47
Anahtar Kelimeler:
KktcKacak
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