Kaçak operasyonları devam ediyor..

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Güral Kırcalılar, zanlıların dün Lefkoşa’da Mustafa Ruso Caddesi üzerinde yapılan muhaceret kontrolünde zanlı Mehmet Karabaş’ın 28.04.2017 tarihinden itibaren, zanlı Bongeka’nın 30.09.2014 tarihinden itibaren KKTC’nde ikamet izinsiz bulunduğu tespit edilerek suçüstü hali gereği tutuklandığını mahkemeye aktardı.

Tahkikatın yeni başladığını ve alınması gereken ifadeler olduğunu belirten Kırcalılar, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Cenkay İnan, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.