Kaçak Mohammad Al Amin tutuklandı



Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Cemil Ballıkara

olayla ilgili bulguları aktardı. Ballıkara, 29 Temmuz 2019 Tarihleri arasında

Lefkoşa bölgesinde yapılan genel kontrollerde zanlının KKTC;de ikamet izinsiz



olarak bulunduğunun tespit edildiğini söyledi.

Polis zanlının neden ve nemaksatla KKTC;de bulunduğunun araştırılması gerektiğini belirterek

soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için zanlının 3 gün poliste tutuklu

kalmasını talep etti.



Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Cenkay İnan, zanlının

soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.