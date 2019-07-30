Kaçak Mohammad Al Amin tutuklandı

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Cemil Ballıkara
olayla ilgili bulguları aktardı. Ballıkara, 29 Temmuz 2019 Tarihleri arasında
Lefkoşa bölgesinde yapılan genel kontrollerde zanlının KKTC;de ikamet izinsiz
Polis zanlının neden ve nemaksatla KKTC;de bulunduğunun araştırılması gerektiğini belirterek
soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için zanlının 3 gün poliste tutuklu
kalmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Cenkay İnan, zanlının
soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.