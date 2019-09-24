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Kaçak et zanlısı tutuksuz yargılanacak

Kaçak et zanlısı tutuksuz yargılanacak

24 Eylül 2019 Salı 14:57
Kaçak et zanlısı tutuksuz yargılanacak

Evrim Kamalı

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Kıbrıs Manşet Özel Haber

Güney Kıbrıs’tan almış olduğu kaçak etleri ülkemize sokmaya çalışırken yakalanan zanlı Yaşar Akar bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Serkan Sakallı olayla ilgili bulguları aktardı. Sakallı huzurda bulunan zanlı Yaşar Akar’ın 20 Eylül tarihinde saat 13.00 sıralarında Kermiya Sınır Kapısından ülkeye giriş yapmak istediği sırada kullanımında bulunan EZA 958 plakalı araç içerisinde Gümrük ekiplerince yapılan kontrolde aracın bagaj bölümünde Gümrüğe beyan edilmemiş 350 kg kemiksiz dana eti ve 90 kg kuzu bannası tespit edildiğini söyledi. Polis söz konusu etlerin 21 bin 500 TL değerinde olduğunu söyledi. Polis, tahkikatın tamamlandığını ve zanlının Güney Kıbrıs ve Kuzey Kıbrıs’da ikamet adresleri olduğunu belirterek, mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer,  zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışlarının yasaklanması, haftada 1 gün en yapın polis karakoluna ispatı vücutta bulunması, KKTC vatandaşı muteber 1 kefilin 100’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması, 10 bin TL nakdi teminat yatırması ve yaşadığı bölgenin sınırları dışına çıkmaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
KacakEt
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