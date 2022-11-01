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Kaçak emlakçılık.. “Kendi vatandaşımızı korumalıyız”

UBP Milletvekili Yasemin Öztürk, Emlakçılar Birliği yasasının mutlaka geçmesi gerektiğini söyleyerek, “Kendi vatandaşımızı korumak bizlerin görevidir” dedi

01 Kasım 2022 Salı 15:57
Kaçak emlakçılık.. “Kendi vatandaşımızı korumalıyız”

SES KIBIS -ÖZEL

Ulusal Birlik Partisi Milletvekili, Meclis Hukuk ve Siyasi İşler Komitesi Başkanı Yasemin Öztürk BRT’de katıldığı canlı yayında gazeteci Levent Kutay’ın sorularını yanıtladı.

Ülke gündeminde olan ve yasa bekleyen emlakçılık sektörüne yönelik yasa çalışmaları hakkında bilgi veren Komite Başkanı Öztürk, Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği yasası hazırladıklarını ve görüşmelerin devam ettiğini söyledi.

Öztürk yasanın ivedi ve ihtiyaç duyulan bir yasa olduğunu söyleyerek, yasanın durumuna ilişkin şu bilgiyi paylaştı:

“Emlak sektörüne yönelik tamamen yeni bir yasa ve bence olması gerekiyor. Maalesef topraklarımızı bir çok ülkeden gelen yabancılar pazarlayabiliyorlar. Kendi emlakçılarımız yeterince kazanamıyor, yabancılar kazanıyor. Mutlaka bu konuda yasa geçmesi gerekiyor. Biz yasayı görüşmeye devam ediyoruz.”


“Vatandaşımızı korumalıyız”
Komitenin bu haftaki gündeminde  e-devlet olarak vatandaşın isimlendirdiği Bilişim Teknolojileri Yasası’nı görüştükleri bilgisini veren Yasemin Öztürk, bunun akabinde Emlakçılar Birliği yasasını ele alacaklarını kaydetti. Öztürk sözlerine şu şekilde devam etti:

“Elzem ve acil bir yasadır. Bir çok yabancı mal alıyor. Bir çok malı yabancılar satıyor. Neden bizim vatandaşımız satmasın? Yerliler satıştan yüzde 5 komisyon alırken, yabancılar yüzde 20’ye varan kazançlar sağlıyor”

Öztürk, Bu yasa ile sektör hem kayıt altına alınacak, hem de emlakçılığı yerli vatandaşlarımızın yapmasını sağlayacağız. Yasanın temel noktası budur. Bir aile önce kendi yavrusunu korur, biz de kendi vatandaşımızı korumalıyız o nedenle bu yasa geçmelidir” dedi.

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