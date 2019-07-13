Kaçak emlakçı ve çıkar çeteleri rahatsız oldu

Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliğinin yapmış olduğu açıklama şu şekildedir;

Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği olarak son zamanlarda emlak ve inşaat sektöründe çeteleşme, şantaj vakaları ve kanunsuz birtakım işlemlere karşı hukuki mücadele içerisindeyiz. Bu kurumsal yapı içinde bu tür eylem ve işlemler ile mücadele görevimizin asli gereğidir.

Başlattığımız bu mücadeleden dolayı bazı haksız menfaat elde eden kaçak emlakçı ve çıkar çetelerinin rahatsız olduğu gözlemlenmektedir. Birlik içinde mücadelenin bayraktarlığını yapan Birlik başkanımız Sn. Hasan Sungur ve şirketleri aleyhine asılsız bilgi ve olaylar kullanılarak, başka kişi ve sosyal paylaşım hesapları üzerinden karalama kampanyası başlatılmıştır.

Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği olarak tek kaygımız ülkemiz ve emlak sektörümüzün geleceğidir. Bu uğurda verdiğimiz mücadelede çıtayı daha da yükselterek devam edeceğimiz bilinmelidir. Bizleri karalama kampanyaları ile yıldırmayı düşünenlere karşı yasalar çerçevesinde tüm haklarımızı kullanacağız. Ülkemizde fütursuzca kullanılan hem topluma hem de bireye büyük zarar veren sosyal paylaşım platformlarına karşı Bilişim yasasının ivedilik ile geçirilmesi, ülkeyi yönetenlerden beklentimizdir.

Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği olarak, kaçak emlakçılığın, şantaj çetelerinin, emlak ve inşaat mafyalarının üzerine sonuna kadar gideceğiz.

Yolu DOĞRU olanın yükü AĞIR olurmuş. Bizler bu yükü taşımaya devam edeceğiz.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.