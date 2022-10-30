Kablo çaldıkları gerekçesiyle mahkemeye çıkarılan zanlılara 3 gün tutukluluk

Lefkoşa’da meydana gelen kablo hırsızlığı meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Yusuf Tezer ve Batuhan Hiçkorkmaz tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele işle ilgili olarak şahadet veren polis çavuşu Hüseyin Ergüleç olayla ilgili bulguları aktardı.

Ergüleç, 27-28 Ekim 2022 tarihinde 19.00-06.00 saatleri arasında raddelerinde Lefkoşa'da huzurda bulunan zanlılar Yusuf Tezer ve Batuhan Hiçkorkmaz tasarruflarında bulunan 100 kg ağırlığındaki muhtelif telefon kablolarını Haspolat'ta faaliyet gösteren Zaliha Altuntaş Geri Dönüşüm LTD. şirketine satmak için gittikleri sırada konu iş yeri işletmecisi tarafından konu kabloların hırsızlık olduğu şüphesi üzerine Demirhan Polis Karakolu'na bilgi verilmiş Demirhan Polis Karakolu tarafından bahse konu şahıslar alınarak soruşturmaları yapıldığı zaman zanlı Tezer’in vermiş olduğu gönüllü ifadesinde bahse konu kabloların 3-4 yıldır Kermiya’da ikametgahının yanında bulunduklarını ifade ederken zanlı Hiçkorkmaz ise polise yapmış olduğu beyanda arkadaşı olan Tezer’in kendisini evinden alarak kendisine kablo satacaklarını söyleyip kabloları nereden aldığını bilmediği beyanında bulunduğunu söyledi.

Polis çavuşu Ergüleç başlatılan soruşturma kapsamında Lefkoşa Telekomünikasyon Dairesi bölüm sorumlusundan alınan ifadede bahse konu kabloların 2021-2022 yılına ait olup kullanılmadıkları ve telefon dairesine ait açık hava ambarlarında muhafaza edildiği beyanında bulunduğunu mahkemeye aktardı.

Polis meselenin soruşturmasının devam ettiğin söz konusu depoların kamera görüntülerinin inceleneceğini ayrıca alınması gereken şahadetlerde bulunduğunu belirterek zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Tutku Candaş zanlıların soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi maksadı ile 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.