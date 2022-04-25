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Kabine okunduktan sonra salona dönen Erhürman ve Özersay söz alarak eleştirilerde bulundu

MECLİS’TE HÜKÜMET PROGRAMININ OKUNACAĞI OTURUMA KATILMAYACAKLARINI AÇIKLADILAR

25 Nisan 2022 Pazartesi 14:45
Kabine okunduktan sonra salona dönen Erhürman ve Özersay söz alarak eleştirilerde bulundu

MECLİS’TE HÜKÜMET PROGRAMININ OKUNACAĞI OTURUMA KATILMAYACAKLARINI AÇIKLADILAR

MECLİS GENEL KURULU TOPLANDI (2-SON)

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda yeni hükümetin bakanlar kurulu listesinin okunarak bilgiye sunulmasının ardından salona dönen muhalefet partisi başkanları CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve HP Genel Başkanı Kudret Özersay söz alarak eleştirilerde bulundu.

Konuşmaların ardından oturum sona erdi.

ERHÜRMAN

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, kürsüye çıktığı sırada bazı UBP, DP ve YDP milletvekilleri salondan ayrıldı.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, beş ayda üçüncü Sucuoğlu hükümeti listesinin Meclis’te okunduğunu, muhalefetin içerde olmamasının sebepleri bulunduğunu belirtti.

Erhürman, Atun’un görevden alınmadığı değil alınamadığının söylendiğini, bunun da kamuoyunda Türkiye Cumhuriyeti’nin olaya müdahil olduğu algısını yarattığını savundu.

Sucuoğlu’nun halka açıklama yapması ve bu yaşananlara “Türkiye’nin müdahalesinin bulunup bulunmadığını” açıklaması gerektiğini söyleyen Erhürman, “Sucuoğlu eğer ‘Türkiye müdahale etmedi’ diyecekse o zaman halka yaşatılan bu maskaralığın sebebi neydi?” diye sordu.

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Erhürman, milletvekilliği seçimlerinin sonucunda halkın bir irade ortaya koyduğunu ve muhalefet milletvekillerinin Meclis oturumlarına katılarak katkı koyduğunu söyleyerek, şu anda gelinen noktada ise “iradenin kimin iradesi olduğunun bilinmediğini” iddia etti.

“BEŞİNCİ AYDA ÜÇÜNCÜ SUCUOĞLU HÜKÜMETİNE SAYGI GÖSTEREMEYECEĞİZ”

Konuşması sırasında Meclis oturumunu terk etmeyen UBP milletvekillerine teşekkür eden Erhürman, beşinci ayda üçüncü Sucuoğlu hükümetine saygı gösteremeyeceklerini, halkın da hükümete saygı duymadığını savundu.

Erhürman, “olağanüstü toplantıda hükümet programının okunacağını, bu oturuma katılıp her şey normalmiş gibi mi davranamayacaklarını” söyledi.

CTP Genel Başkanı Erhürman, “Biz CTP olarak bu maskaralığın parçası olmayacağız. Hükümet programı okunurken de burada olmayacağız. Halka ve halkın iradesine saygısı olmayana da biz saygı göstermeyeceğiz” dedi.

ÖZERSAY: “DEVLETİN İTİBARINI YERLE BİR ETTİNİZ “

HP Genel Başkanı Kudret Özersay,  “Bir şehit çocuğu olarak, devletin itibarını yerle bir ettiniz bu çok ağrıma gidiyor, bunu yapmaya zerre kadar hakkınız yoktur” dedi.

Şu anda yeni bir hükümet kurulmadığını, bir oyun oynandığını savunan Özersay, hükümetin Bakanlar Kurulu listesini açıklamadan önce Türkiye’ye sormaya başladığını söyleyerek, “Kendi ettiniz kendiniz buldunuz. Yanlış uygulamayı devam ettirdiğiniz için bu başınıza geldi ” dedi.

“Bakanı görevden almayı beceremediğiniz için hükümeti bozup tekrar kurmaya çalıştınız” diyen Özersay, devletin itibarının yerle bir edildiğini savundu.

Özersay, “Biz halka olan saygımız gereği bu oyunun bir parçası olmayacağız” diyerek, Meclis’te hükümet programının okunacağı oturuma katılmayacaklarını söyledi.

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Son Güncelleme: 25.04.2022 17:52
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