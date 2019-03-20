Kaba, “çığlık Çığlığa Lefkoşa 1- Krallar Şehri” İsimli Kitabını Cumhurbaşkanı Akıncı’ya Takdim Etti



Lefkoşa, 20 Mart 19 : Hüseyin Kaba, “Çığlık Çığlığa Lefkoşa 1- Krallar Şehri” isimli kitabını Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya takdim etti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, yeni kitabı için Hüseyin Kaba’yı kutlayan Cumhurbaşkanı Akıncı, “Hüseyin Kaba bir Lefkoşa aşığıdır. Lefkoşa’da özellikle Surlariçi ile ilgili anılarını, bilgilerini bu kitapta paylaştı. Bu kitabı okumaktan büyük mutluluk duyacağız. Böyle bir kitap kazandırdığı için kendisini kutluyorum” dedi.

Hüseyin Kaba da, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın kitabın ön sözünü yazarak içeriğine katkıda bulunduğunu belirterek, Akıncı’ya teşekkür etti.

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