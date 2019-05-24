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Kab,    kıbrıslı Türkleri Ap Seçimlerinde Oy Kullanmaya Çağırdı

Lefkoşa, 24 Mayıs 19 (.): Kıbrıs AB Derneği (KAB),  “Avrupa vatandaşı Kıbrıslı Türklere”, 26 Mayıs Pazar günü Güney Kıbrıs’ta gerçekleştirilecek Avrupa Parlamentosu seçimlerinde sandığa gitmesi yönünde  çağrı yaptı. 

Kab,    kıbrıslı Türkleri Ap Seçimlerinde Oy Kullanmaya Çağırdı

Lefkoşa, 24 Mayıs 19 (.): Kıbrıs AB Derneği (KAB),  “Avrupa vatandaşı Kıbrıslı Türklere”, 26 Mayıs Pazar günü Güney Kıbrıs’ta gerçekleştirilecek Avrupa Parlamentosu seçimlerinde sandığa gitmesi yönünde  çağrı yaptı. 

24 Mayıs 2019 Cuma 09:23
Kab,    kıbrıslı Türkleri Ap Seçimlerinde Oy Kullanmaya Çağırdı

Lefkoşa, 24 Mayıs 19 (.): Kıbrıs AB Derneği (KAB),  “Avrupa vatandaşı Kıbrıslı Türklere”, 26 Mayıs Pazar günü Güney Kıbrıs’ta gerçekleştirilecek Avrupa Parlamentosu seçimlerinde sandığa gitmesi yönünde  çağrı yaptı. 

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, Avrupa değerlerine inanan Kıbrıslı Türklerin de diğer Avrupalı vatandaşlar gibi eşitliğe, barışa ve demokrasiye sahip çıkması gerektiği ifade edildi

Kıbrıslı Türklerin otomatik olarak seçim listelerine kaydedildiği belirtilen açıklamada, 9 geçiş kapısı yakınlarına kurulacak herhangi bir sandıkta 7.00-12.00 ve 13.00-18.00 saatleri arasında oy verilebileceği, sandıklarda yığılma olması durumunda bu sürenin gece yarısına kadar uzatılacağı kaydedildi. 

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Açıklamada ayrıca, sandıkların yerleri konusunda hazırlanan haritalara Kıbrıs AB Derneği’nin sosyal medya hesaplarından ulaşılabileceğine, seçim günü gerek geçiş kapılarında gerekse sandıklarda görevlilerin Kıbrıslı Türklere yardımcı olacağına yer verildi. 

Açıklamada, Güney Kıbrıs’ın  geçiş noktalarındaki görevli sayısının artırılacağı, güvenlik önlemleri alınacağı yönünde açıklamalar yaptığını hatırlatan Kıbrıs AB Derneği, aynı tedbirlerin KKTC makamları tarafından da alınması gerektiğini belirtti.

Açıklamada, sadece “Kıbrıs Cumhuriyeti” kimliği ile oy kullanılabileceği hatırlatılarak, oy kullanma sistemi ile ilgili şu bilgilere yer verildi:

“Adaylar oy pusulasında gruplar halinde bulunur. Sadece tek bir gruba oy verilebilir. Tercih oyu vermek zorunlu değildir, eğer vermek isterseniz aynı listeden en fazla iki adaya oy verebilirsiniz. Karma oy geçerli değildir.” 

(YIL/HA)

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