Kaan Pargan söyleşi

Dijital pazarlama sektörü Kıbrıs için yeni yeni hareketlenen bir sektör olsa da dünyada birkaç senedir aktif şekile varlığını sürdürüyor. Biz de bugün Kıbrıs’ın bu konudaki potansiyelini görmek ve konu hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için Ata Bilişim Proje Koordinatör’ü Kaan Pargan ile bir söyleşideyiz.

Merhaba Kaan Bey, öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?

Merhaba. İsmim Kaan Pargan. Ata Bilişim’de Proje Koordinatörü olarak görev alıyorum.

Hızlıca konuya girelim öyleyse. Ata Bilişim nedir?

Ata Bilişim. Aslında konuya Hançer Group’tan başlamak gerekir. Çünkü Ata Bilişim Hançer Group bünyesinde faaliyet gösteren bir dijital pazarlama ajansı. Burada amacımız ülkemizdeki her türlü üretimin artmasına katkıda bulunarak ülkemizin kalkınmasında pay sahibi olmak. Bugün 1000’i aşkın geliştirdiği web projesi, kaliteli hizmet anlayışı, geniş ürün skalası, uzman yazılım ve tasarım ekibi ile Ata Bilişim sektörün parlayan yıldızı. Bu işte müşteri memnuniyeti, süreklilik, trendleri takip edebilmek çok önemli. İşinize dört elle sarılmalı ve sevmelisiniz. Herkesi aynı anda memnun etmek zor gibi görünsede imkansız değil. Bizi farklı kılan şey işimizin ağırlığını biliyor olmamız. Birçok kurumun dijital varlığından sorumluyuz.

Peki Ata Bilişim ne gibi hizmetler sunuyor?

Dijital anlamda aklınıza gelebilecek her türlü pazarlama faaliyetinin içindeyiz. Web tasarım, yazılım geliştirme, e-ticaret, alan adı ve barındırma, prodüksiyon hizmetleri, arama motoru optimizasyonu, kurumsal kimlik oluşturulması, sosyal medya yönetimi, mobil uygulama geliştirilmesi ve her türlü danışmanlık hizmetini veriyoruz. Ve verdiğimiz hizmetlerde müşteri memnuniyetini ön planda tutuyor, kaliteden asla ödün vermiyoruz.

Benim dijital pazarlama konusunda pek de bilgili olmadığımı göz önünde bulundurarak, Kıbrıs’ta ve dünyada bu işin neresindesiniz?

Mütevazı olmak iyidir ama bu konuda çok da mütevazı olamayacağım. Ata Bilişim Kıbrıs’ın bir numaralı dijital pazarlama ajansı. Gerek vizyonumuz, gerek kalite anlayışımız ile takipçilerimizden bir adım öndeyiz. Takipçi diyorum çünkü ajansımızda rakip kelimesini kullanmayız J. Ar-Ge çalışmaları yaparak bu durumun sürekliliğini sağlamaya çalışıyoruz. Zaten müşterilerimizin sadakatini kazanıyor olmamız da doğru yolda olduğumuzu gösteriyor.

Dünyada nerede olduğumuza gelince şuan 4 ülkede faaliyetimiz mevcut. Özellikle Japonya’da çok aktifiz. Yamagata, Akita, Niigata, Tokyo Metropolitan ve Fukushima Government Tourism Bureau ile direk çözüm ortaklığımız mevcut. All Nippon Airways, Rail Europe ve ZOTAC gibi firmalara ise dolaylı yoldan hizmet sağlamaktayız. Bunun haricinde Türkiye ve Katar’daki çalışmalarımız da devam ediyor.

Çok teşekkür ederiz Kaan Bey. Eklemek istediğiniz bir şey var mı?

Ben de çok teşekkür ederim. Biz, hem ülkemiz hem de üreticilerimiz için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Sürekli olarak gelişecek, büyüyecek ve ülkemizi de büyütmek için elimizden geleni yapacağız. Çalışmalarımızı merak edenler https://www.atabilisim.pro adresine giderek tüm projelerimizi görebilirler.