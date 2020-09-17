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K.t. Tabipleri Birliği,  türk Tabipleri Birliği’ne Dayanışma Bildirdi

Lefkoşa, 17 Eylül 20 (.): Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Türkiye’deki Türk Tabipleri Birliği ve hekimlere yapılan saldırıları kınayarak, Türk Tabipleri Birliği’ne dayanışma belirtti.

17 Eylül 2020 Perşembe 18:09
K.t. Tabipleri Birliği,  türk Tabipleri Birliği’ne Dayanışma Bildirdi
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Lefkoşa, 17 Eylül 20 (.): Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Türkiye’deki Türk Tabipleri Birliği ve hekimlere yapılan saldırıları kınayarak, Türk Tabipleri Birliği’ne dayanışma belirtti.

K. T. Tabipleri Birliği Başkanı Özlem Gürkut, yaptığı yazılı açıklamada, hekimlerin meslek örgütlerinin sadece üyesi olan hekimlerin mesleki gelişimi, maddi - manevi haklarının iyileştirilmesi, meslek onurunun korunması ve meslek ahlakının ve iyi hekimlik uygulamalarının korunup geliştirilmesi için görev üstlenmediğini belirtti. 

Gürkut, meslek örgütlerinin aynı zamanda halkın sağlığının korunması, geliştirilmesi ve herkesin kolay ulaşabileceği kaliteli ve eşit sağlık hizmetinin sağlanması için de mücadele ettiğini ifade etti.

Özlem Gürkut, “Covid-19 pandemisiyle mücadelede en önde görev yapan sağlık çalışanları, en yüksek risk altında yer almaktadır. Sağlık çalışanlarının korunması ve risklerinin azaltılması için gerekli şartların sağlanması ve politikaların geliştirilmesi pandemi mücadelesinin kazanılması için ayrı önem taşımaktadır” dedi.

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Gürkut şöyle devam etti:
“COVID-19 salgın sürecinin bilimsel yöntem, şeffaf veri ve ilgili tüm kesimlerin katılımı ile etkin ve koordineli bir anlayışla yönetilmesini istiyoruz. COVID-19 salgın sürecinin bugüne kadarki yönetiliş biçimini yetersiz ve kaygı verici buluyoruz.Suçu vatandaşa, yükü hekimlere ve sağlık çalışanlarına yıkanlarına tarihsel sorumluluklarını yılmadan her gün hatırlatmaya devam edeceğiz! COVID-19 salgını mücadelesinde başarı; akıl ve bilim esas alınarak, gerçekleri konuşarak, filyasyon ve test süreçlerini çok iyi yöneterek, tedavi ortamını iyileştirip, sağlık çalışanlarını motive ederek sağlanır. Salgının yaygınlaştığı, 8 günde 8 hekimin hayatını kaybettiği, herkesin kendisi ve bütün yakınları için sürekli tedirgin olduğu bir süreçte herhangi bir başarıdan söz edilemez”

Gürkut, Türkiye’de salgının giderek yaygınlaştığı, hasta sayısı ve can kayıplarının artmakta olduğu bir süreçte, salgınla mücadelede sağlık çalışanlarının canla başla, her gün kayıplar vererek, tükenerek çalışmaya ve yaşam kurtarmaya devam ettiğini kaydetti. Gürkut, böylesi bir dönemde hekimlerin meslek örgütü ve Türkiye’de iyi hekimliğin ve halkın sağlığının korunmasının güvencesi olan Türk Tabipleri Birliği’ne yöneltilen saldırıların kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Özlem Gürkut, “Hekimler ve sağlık çalışanlarının güven içinde olmadığı durumda hastalar da güvende değildir. Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği olarak, Türk Tabipleri Birliği’ne ve üyesi bulunan 100 binden fazla hekime yöneltilen saldırıları kınar, Türk Tabipleri Birliği’ne, meslektaşlarımıza ve tüm sağlık çalışanlarına dayanışma bildiririz.” dedi.

(YIL/FEZ)


 

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