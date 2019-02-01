K.t. Diyabet Derneği Salı Akşamı Sohbet Toplantısı Düzenleyecek

Lefkoşa, 1 Şubat 19 : Kıbrıs Türk Diyabet Derneği 5 Şubat Salı akşamı saat 17.30’da Lefkoşa’da yeni dernek ofisi eğitim salonunda (Stark Apt. Kat.1 Daire 5 Ortaköy-Lefkoşa) sohbet toplantısı düzenleyecek.

Diyabet derneğinden verilen bilgiye göre, sohbet toplantısının konuğu Uz. Dr. Hasan Sav olacak. Sav, “Yaşam Şekli Değişiklikleri” konusunu anlatıp soruları cevaplayacak.

Toplantı hakkında bilgi için 223 6115 ve 0548 859 5001 numaralı telefonların aranabileceği belirtilirken, dernek üyeleri ve sağlığına önem veren herkesin toplantıya davetli olduğu kaydedildi.

(RU/HÖ)