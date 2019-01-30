“kÂğıttan Esintiler” Gezici Sergi Daü Ev Sahipliğinde Akm’de Sergilenecek

Lefkoşa, 30 Ocak 19 : İnci Kansu’nun onursal başkanlığını yaptığı Kıbrıs Kâğıt Sanatçıları Derneği ile Uluslararası Kâğıt Sanatçıları Derneği’nin (IAPMA) katkılarıyla ilk kez KKTC’ye gelen “Kâğıttan Esintiler” başlıklı gezici sergi Gazimağusa’nın ardından Lefkoşa\'da da sergilenecek.