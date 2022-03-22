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K-Pet Genel Müdürü İşimtekin: “Akaryakıt sorunu olumsuz hava koşullarından kaynaklandı”

Kıbrıs Türk Petrolleri (K-Pet) Genel Müdürü Malik İşimtekin, akaryakıt sorununun olumsuz hava koşullarından kaynaklandığını, ülkeye yakıt taşıyan gemilerden birinin fırtına nedeniyle 5 gün geciktiğini açıkladı.

22 Mart 2022 Salı 21:15
K-Pet Genel Müdürü İşimtekin: “Akaryakıt sorunu olumsuz hava koşullarından kaynaklandı”

BRT’nin haberine göre KKTC’deki iki akaryakıt tedarikçisi Kıbrıs Türk Petrolleri (K-Pet) ile Altınbaş Petrol (ALPET), bayilere kotalı satış yapıldığını açıkladı.

Bu durum Kalecik’teki petrol dolum tesislerinin önünde uzun tanker kuyruklarının oluşmasına neden oldu.

Kıbrıs Türk Petrolleri Ltd. Genel Müdürü Malik İşimtekin, BRT’ye yaptığı açıklamada, fırtına kaynaklı bir gecikme yaşandığını söyledi.

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İşimtekin, fırtına nedeniyle yakıt taşıyan bir geminin 5 gün geciktiğini, Antalya’da demirlemek zorunda kaldığını belirterek, söz konusu geminin 5 gün sonra çıkan gemiyle beraber, 3 saat arayla Kalecik’e ulaştığını ifade etti.

Tahliye işleminin daha devam ettiğini belirten İşimtekin, tahliye işlemlerinin standart bir prosedürü bulunduğunu ve onu uyguladıklarını belirtti.

Zam yapılacak iddialarına da yanıt veren İşimtekin, “Zam bizim işimiz değildir buna Bakanlar Kurulu Karar verir, bu sorun olumsuz hava koşullarından kaynaklandı” dedi.

BRT’ye konuşan akaryakıt istasyonlarına ait tankerlerin şoförleri de uygulanan kotadan rahatsız...

Tanker şoförleri, sabahın erken saatlerinde yakıt almak için beklediklerini ifade ederek her tankere kotalı verilen 2 bin litre yakıtın yetersiz olduğunu belirtt

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Son Güncelleme: 22.03.2022 21:40
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