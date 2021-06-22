banner386
banner365
banner382
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Kırıntılarla değil hakkımız olanla yaşayacağız beyler!
Kırıntılarla değil hakkımız olanla yaşayacağız...
Akıncı’nın yaptığı hatayı CTP yapmamalı
Akıncı’nın yaptığı hatayı CTP yapmamalı
Milletin vekili olduğunuzu unutuyor musunuz?
Milletin vekili olduğunuzu unutuyor musunuz?
22 Haziran 2021 Salı gündemi
22 Haziran 2021 Salı gündemi
banner376

Johnson&Johnson aşısı yapan hastanelere yeni sağlık merkezleri de eklendi

Sağlık Bakanlığı, Johnson&Johnson aşısı yapan hastanelere yeni sağlık merkezlerinin de eklendiğini bildirdi.

22 Haziran 2021 Salı 15:00
Johnson&Johnson aşısı yapan hastanelere yeni sağlık merkezleri de eklendi
banner337

Sağlık Bakanlığı, Johnson&Johnson aşısı yapan hastanelere yeni sağlık merkezlerinin de eklendiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, var olan ve eklenen yeni merkezlerin saatleri şu şekilde belirtildi:

“Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi: 08.30-14.30 (hafta sonu 08.30-18.00), Gazimağusa Devlet Hastanesi: 09.00-16.00, Girne Dr. Akçiçek Hastanesi: 09.00-18.00, Cengiz Topel Hastanesi: 09.00-13.30

EKLENEN YENİ MERKEZLER

Mehmetçik Sağlık Merkezi: 08.00- 13.30, Yeni Erenköy Sağlık Merkezi: 09.00- 18.00, İskele Sağlık Merkezi: 14.00-18.00, Maraş Sağlık Merkezi: 14.00-18.00”

banner341
TURİZM SEKTÖRÜNE AŞILAR LEFKOŞA’DA YDÜ HASTANESİ VE GİRNE’DE SUAT GÜNSEL HASTANESİ’NDE YAPILACAK

Açıklamada, yarından itibaren belirtilen merkezlere ek olarak, turizm sektöründe çalışan otel çalışanları ve turizm rehberlerine Johnson&Johnson aşılarının, Lefkoşa’da YDÜ Hastanesi ve Girne’de Suat Günsel Hastanesi’nde 08.00-17.00 saatleri arasında yapılacağı ifade edildi.

Açıklamada, Perşembe gününden itibaren ise Sağlık Bakanlığı’na bağlı Aşı Bilgi Sistemi üzerinden kayıt oluşturmuş 18 yaş üzeri tüm halka, Johnson&Johnson aşılarının Lefkoşa’da YDÜ Hastanesi, Girne’de Suat Günsel Hastanesi, Güzelyurt’ta YDÜ Güzelyurt Dispanseri, Gazimağusa’da YDÜ Mağusa Dispanserin’de 08.00-17.00 saatleri arasında yapılacağı duyuruldu. Ayrıca Girne Amerikan Üniversitesi Smart Health Sağlık Merkezi’nde 08.00-17.00 saatleri arasında yapılacağı bildirildi.

“AŞI YAPTIRMAK İSTEYENLER KAYIT OLMALI”

Açıklamada, Johnson&Johnson yaptırmak isteyen tüm vatandaşların ve belirtilen sektörlerin bakanlığa bağlı Aşı Bilgi Sistemi üzerinden https://www.asi.saglik.gov.ct.tr adresinden kayıt oluşturması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, kayıt oluşturma sırasında herhangi bir sorun olması durumunda ise “1111” numaralı çağrı merkezi veya Sağlık Bakanlığı’na ulaşılabileceği belirtildi.

banner360
Son Güncelleme: 22.06.2021 15:29
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sendikalar hükümete muhtıra verecek
Sendikalar hükümete muhtıra verecek
Ad-Hoc komite erken seçim için 3 Nisan 2022’yi onayladı
Ad-Hoc komite erken seçim için 3 Nisan 2022’yi onayladı
Mağusa sakinlerinin dikkatine!
Mağusa sakinlerinin dikkatine!
BRT elektriksiz kaldı
BRT elektriksiz kaldı
Başbakan Saner Dış Basın Birliği’ni kabul etti
Başbakan Saner Dış Basın Birliği’ni kabul etti
DÜÇ, kasaplık hayvan satışı yapacak
DÜÇ, kasaplık hayvan satışı yapacak
Halk Bankası Kktc Müdürü Ceyran, Maliye Bakanı Oğuz’u ziyaret etti
Halk Bankası Kktc Müdürü Ceyran, Maliye Bakanı Oğuz’u ziyaret etti
Hakan Ürem ikametgahında ölü bulundu
Hakan Ürem ikametgahında ölü bulundu
LTB personeli aşılandı
LTB personeli aşılandı
Cumhurbaşkanı Tatar Lute’la biraraya geldi
Cumhurbaşkanı Tatar Lute’la biraraya geldi

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim