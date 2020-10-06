banner369
banner365
banner368
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 32°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1165
ALTIN
478.786
DOLAR
7.7651
STERLİN
10.1129
EURO
9.1477
Yeğenini de devlet memuru yapmayı ihmal etmemiş!
Yeğenini de devlet memuru yapmayı...
Düşük pozitif! Seçmen ve Erhan Arıklı
Düşük pozitif! Seçmen ve Erhan...
Erhürman daha emin daha sakin
Erhürman daha emin daha sakin
Sanat CB adaylarının umurunda bile değil
Sanat CB adaylarının umurunda bile...
banner376
Flaş Haber
Az kalsın galeriye giriyordu!
Kapat

Jenan Selçuk’un Yeni Şiir Kitabı Azala Azala Kitapçılarda

Lefkoşa, 6 Ekim 20 : Jenan Selçuk’un kısa şiirlerden oluşan yeni şiir kitabı ‘Azala Azala’ kitapçılarda. 

06 Ekim 2020 Salı 12:41
Jenan Selçuk’un Yeni Şiir Kitabı Azala Azala Kitapçılarda
banner337
banner351

Lefkoşa, 6 Ekim 20 : Jenan Selçuk’un kısa şiirlerden oluşan yeni şiir kitabı ‘Azala Azala’ kitapçılarda. 
Kültür Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre editörlüğünü Ahmet Yıkık’ın yaptığı kitapta 98 şiir yer alıyor. Yaratılış, doğa, yaratıcılık, zaman ve ölüm gibi izlekleri odağına alan şiirlerin yer aldığı kitap, şairin dördüncü şiir kitabı olma özelliğini taşıyor. 
Açıklamaya göre Yıkık, kitabı “Dik yürüyüşü Homo Erectus’tan miras kurucu özne, odağına ‘yaratı’ kavramını alıyor. Şiirin, üzerinde sözcükler yeşeren kadim toprağını eşeledikçe; düşünceler, hayaller ve anılara gün ışığı vuruyor. Arayışı sürerken, aylar mevsimlere katıyor, zamanı. Doğa, hayranlık uyandırıyor. Dudaklarından samimi itiraflar dökülüyor. İç dünyayla dış dünyayı ayıran sınırlar kalkıyor. Ve kösnül tınılar çalınıyor.  Bile isteye bütünlenmeyen ‘görünü’ler düş gücünü harekete geçiriyor. Okuru küçülmeye çağırıyor bu şiirler, yalınlıktan haz duymaya” sözleriyle tanımlıyor. 
JENAN SELÇUK HAKKINDA

banner341
Jenan Selçuk, 1974 yılında Stavrogonno-Baf’ta doğdu. Şair ve yazar. Çevirmenlik ve editörlük yapıyor. Şiirleri birçok dile çevrildi. Dergilerde ve antolojilerde yayımlandı. Yeraltı edebiyat ve sanat dergisi Isırgan’ı çıkaranlar arasında yer alıyordu.
Selçuk diğer kitapları şunlar: “Kaza (2003, şiir), Haz (2007, şiir), Şeytanrı (2012, şiir), Azala Azala (2020, şiir)”
(DOĞ/FEZ)
 

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye’den Kktc’ye Su Taşıyan Hattın Tamiratı Tamamlandı... su Bugün Yeniden Akmaya Başlıyor
Türkiye’den Kktc’ye Su Taşıyan Hattın Tamiratı Tamamlandı... su Bugün Yeniden Akmaya Başlıyor
Akova-yıldırım Arasında Yangın
Akova-yıldırım Arasında Yangın
Ktoeös’ten Hükümete “sorunlara Çözüm Üretme” Çağrısı
Ktoeös’ten Hükümete “sorunlara Çözüm Üretme” Çağrısı
Kar-iş Öğrenci Taşımacılığını Durdurdu
Kar-iş Öğrenci Taşımacılığını Durdurdu
Türkiye’den Gelen Su Bugün Yeniden Geçitköy Barajına Akmaya Başlayacak
Türkiye’den Gelen Su Bugün Yeniden Geçitköy Barajına Akmaya Başlayacak
Acil Durum Hastanesi İçin Gün Sayılıyor
Acil Durum Hastanesi İçin Gün Sayılıyor
Ktams’tan Özgür Gazete’ye Destek
Ktams’tan Özgür Gazete’ye Destek
Sol Hareket: “müdahaleler sandığa gömülecek”
Sol Hareket: “müdahaleler sandığa gömülecek”
Cumhurbaşkanlığı seçimi ve halkoylaması Pazar günü yapılıyor
Cumhurbaşkanlığı seçimi ve halkoylaması Pazar günü yapılıyor
Kızılyürek: “Dohni’de katledilen Kıbrıslı Türkler için de anıt dikin”
Kızılyürek: “Dohni’de katledilen Kıbrıslı Türkler için de anıt dikin”

banner350

banner361

banner357

banner363

banner375

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim