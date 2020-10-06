Jenan Selçuk’un Yeni Şiir Kitabı Azala Azala Kitapçılarda

Lefkoşa, 6 Ekim 20 : Jenan Selçuk’un kısa şiirlerden oluşan yeni şiir kitabı ‘Azala Azala’ kitapçılarda.

Kültür Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre editörlüğünü Ahmet Yıkık’ın yaptığı kitapta 98 şiir yer alıyor. Yaratılış, doğa, yaratıcılık, zaman ve ölüm gibi izlekleri odağına alan şiirlerin yer aldığı kitap, şairin dördüncü şiir kitabı olma özelliğini taşıyor.

Açıklamaya göre Yıkık, kitabı “Dik yürüyüşü Homo Erectus’tan miras kurucu özne, odağına ‘yaratı’ kavramını alıyor. Şiirin, üzerinde sözcükler yeşeren kadim toprağını eşeledikçe; düşünceler, hayaller ve anılara gün ışığı vuruyor. Arayışı sürerken, aylar mevsimlere katıyor, zamanı. Doğa, hayranlık uyandırıyor. Dudaklarından samimi itiraflar dökülüyor. İç dünyayla dış dünyayı ayıran sınırlar kalkıyor. Ve kösnül tınılar çalınıyor. Bile isteye bütünlenmeyen ‘görünü’ler düş gücünü harekete geçiriyor. Okuru küçülmeye çağırıyor bu şiirler, yalınlıktan haz duymaya” sözleriyle tanımlıyor.

JENAN SELÇUK HAKKINDA



Jenan Selçuk, 1974 yılında Stavrogonno-Baf’ta doğdu. Şair ve yazar. Çevirmenlik ve editörlük yapıyor. Şiirleri birçok dile çevrildi. Dergilerde ve antolojilerde yayımlandı. Yeraltı edebiyat ve sanat dergisi Isırgan’ı çıkaranlar arasında yer alıyordu.Selçuk diğer kitapları şunlar: “Kaza (2003, şiir), Haz (2007, şiir), Şeytanrı (2012, şiir), Azala Azala (2020, şiir)”(DOĞ/FEZ)