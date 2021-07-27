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İzzet İzcan’dan açıklama…

Birleşik Kıbrıs Partisi Genel Başkanı İzzet İzcan, Türk tarafının Maraş konusunda izlediği siyaseti eleştirdi. 

27 Temmuz 2021 Salı 14:45
İzzet İzcan’dan açıklama…

BM Güvenlik Konseyi’nin 550 ve 789 sayılı kararları ve 1979 yılında Denktaş’la Kipriyanu arasında imzalanan doruk antlaşmasının, Maraş’ı, çözümü beklemeden, BM'ye devrini ve geçmiş sakinlerine iadesini karar altına aldığını belirten İzzet İzcan, “Bütün bunları yok sayarak, uluslararası hukuku çiğneyenler, Kıbrıs Türk toplumunu ateşe atıyorlar” iddiasında bulundu.

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Öncelikli görevin, federal birleşik Kıbrıs’a ulaşmak olduğunu kaydeden İzcan, toplumlar arası görüşmelerin, Crans Montana’da kaldığı yerden devam etmesini talep etti.     
 

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Son Güncelleme: 27.07.2021 14:55
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