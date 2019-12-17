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İzinsiz zıpkın avı yaparak yasal ölçülerin altında balık avlayan kişiye yasal işlem yapıldı

İzinsiz zıpkın avı yaparak yasal ölçülerin altında balık avlayan kişiye yasal işlem yapıldı

17 Aralık 2019 Salı 17:24
İzinsiz zıpkın avı yaparak yasal ölçülerin altında balık avlayan kişiye yasal işlem yapıldı

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Avcılık Federasyonu’na bağlı Av Koruma Ekipleri, gelen bir ihbarı değerlendirerek Girne’de Kaşgar Bölgesinde izinsiz zıpkın avı yapan bir kişiyi tespit ederek, olayı Polise bildirdi. Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre de, 16.12.2019 tarihinde, Girne’de Kaşgar Bölgesinde, G.Ç.(E-45) yetkili makamdan izinsiz tasarrufundaki zıpkın ile yasal ölçülerin altında 1 adet Orfoz, 1 adet Laos, 2 adet Mineri ve 1 adet Ahtapotu kanunsuz olarak avladığı tespit edildi. Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

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