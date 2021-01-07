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İzinsiz ikamet ettikleri tespit edilmişti

Gazimağusa polis tarafından yapılan muhaceret kontrollerinde zanlı 1 Öner Kaya’nın 3.3.20, zanlı 2 Ahmet Bebek’in 19.2.20 ve Kamerun uyruklu Cyprian Che Fon’un 30.9.20 tarihinden itibaren KKTC’de izinsiz ikamet ettiklerinin tespit edilmesiyle aleyhlerinde ihraç işlemleri başlatılmıştı.

07 Ocak 2021 Perşembe 14:26
İzinsiz ikamet ettikleri tespit edilmişti
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İZİNSİZ İKAMET EDEN ŞAHISLARA 8 ER GÜN EK TUTUKLULUK

Gazimağusa polis tarafından yapılan muhaceret kontrollerinde zanlı 1 Öner Kaya’nın 3.3.20, zanlı 2 Ahmet Bebek’in 19.2.20 ve Kamerun uyruklu Cyprian Che Fon’un 30.9.20 tarihinden itibaren KKTC’de izinsiz ikamet ettiklerinin tespit edilmesiyle aleyhlerinde ihraç işlemleri başlatılmıştı.

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Tespit edildikleri günden beri tutuklu bulunan zanlılar bugün 7.1.20 tarihinde yeniden mahkeme huzuruna çıkarılarak savunmanın da talebiyle haklarında sekizer gün tutukluluk emri temin edildi.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı Hasan Boşnak, PM Löğmen Yücetürk’ü mesele ile ilgili şahadet vermek üzere tanık kürsüsüne çağırdı. PM Yücetürk şahadetinde zanlıların KKTC’de izinsiz ikamet etmelerinden dolayı aleyhlerinde dosya tanzim edildiğini, 5.1.21 tarihinde ihraç edilmeleri ile ilgili karar alındığını. Bu kararın 6.1.21 tarihinde durdurulduğunu söyledi.

Zanlıların serbest kalmaları halinde ayni suçu işlemeye devam edecekleri vurgusunu yapan PM Yücetürk, savunma avukatlarının zanlılarla ilgili yasal statü kazandırma talebinin de dikkate alınarak zanlılara sekizer gün ek tutukluluk verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, savunma avukatlarının da itirazları olmadığı yönündeki beyanlarını da dikkate aldıktan sonra talep edilen süreyi uygun buldu ve zanlıların 8’er gün süreyle poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verdi. (MHA)

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Anahtar Kelimeler:
Öner KayaAhmet BebekCyprian Che Fon
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