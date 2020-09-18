banner369
banner365
banner368
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 34°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1112
ALTIN
474.134
DOLAR
7.5506
STERLİN
9.8385
EURO
8.9359
Seçimin rengi değişti...
Seçimin rengi değişti...
İki toplumlu ‘’SAĞLIK KOMEDİSİ’’ !
İki toplumlu ‘’SAĞLIK KOMEDİSİ’’ !
Kamera kayıtlarını görelim sayın Tatar
Kamera kayıtlarını görelim sayın Tatar
CTP ve Erhürman için kader seçimi...
CTP ve Erhürman için kader...
banner376

İzinsiz ikamet ettiği ortaya çıktı

Güney Afrika vatandaşı KyleLusanda Gılbert (E-19) , kanunsuz Hint keneviri türü uyuşturucu madde alma, tasarruf ve KKTC’de izinsiz ikamet  suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak tutukluluğu 5 gün uzatıldı.

18 Eylül 2020 Cuma 15:13
İzinsiz ikamet ettiği ortaya çıktı
banner337
banner351

MAĞUSA HABER AJANSI

Dün saat 02.00 raddelerinde Gazimağusa’ da devriye görevi ifa eden polisleri görmesi üzerine elindeki sarma sigarayı ve bir parça kâğıda sarılı Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan yarım gr ağırlığında maddeyi yere atıp kaçmaya çalışan Güney Afrika vatandaşı KyleLusanda Gılbert (E-19)’ in yapılan üst aramasında sağ cebinde Hint keneviri türü uyuşturucu ihtiva ettiğine inanılan tütünle karışık bir adet sarma sigara bulunarak emare alındıktan sonra suçüstü hali gereği tutuklanmış ve çıkarıldığı mahkemede hakkında bir gün tutukluluk emri temin edilmişti.

Zanlı bugün 18.9.20 tarihinde kanunsuz Hint keneviri türü uyuşturucu madde alma, tasarruf ve KKTC’de izinsiz ikamet  suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak tutukluluğu 5 gün uzatıldı.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına yemin altında şahadet eren polis memuru Hüseyin Özdesoy, olgularla ilgili mahkemeye bilgi vermek suretiyle anımsatmada bulundu. Tanık polis şahadetinde 17.9.20 tarihinde saat 02.00 raddelerinde Gazimağusa’da devriye görevinde olan polisleri görmesi üzerine elinde tuttuğu sigara ve 0,5 gr ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyi yere atıp kaçmaya çalışan zanlının alıkonduğunu belirtti. Zanlının yere attığı bir adet sarma sigara ve 0,5 gr ağırlığındaki maddeye ilaveten yapılan üst aramasında sağ cebinde içerisinde uyuşturucu madde ihtiva ettiğine inanılan tütünle karışık bir adet sigara daha bulunduğunu belirten tanık polis zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını ve 2 sigara ile 0,5 gr maddenin emare alındığını söyledi.

Zanlının mesele ile ilgili gönüllü bir ifade verdiğini, uyuşturucu maddeyi ismini bilmediği bir şahıstan aldığını itiraf ettiğini belirten tanık polis, ifadenin teyit ve tekzibinin henüz tamamlanamadığını söyledi. Uyuşturucu madde ve sigaraların Devlet kimya laboratuvarına, materyallerin de parmak izi tespiti için PGM foto parmak izi şubesine gönderildiğini ancak henüz bir raporun kendilerine ulaşmadığına dikkat çeken PM Özdesoy, yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 23.12.2019 tarihinde itibaren öğrenci kaydını yenilemediğinden dolayı KKTC’ de izinsiz ikamet ettiğinin belirlendiğine vurgu yaptı.

banner341
Zanlının serbest kalması halinde tahkikata etki etme olasılığı yanında izinsiz ikamet suçunu işlemeye devam edecek olmasına dikkat çeken tanık polis, zanlının 8 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti. İddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı Hasan Boşnak polisin talep ettiği 8 günlük süreyi 5 gün olarak sınırladıktan sonra huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının 5 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi. (MHA)

banner360
Son Güncelleme: 18.09.2020 15:46
Anahtar Kelimeler:
Mahkeme
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ktams, Kamuda Rotasyonla Çalışmayla  ilgili Pazartesiye Kadar Adım Atılmaması Halinde Stratejik Dairelerde  süresiz Greve Gideceğini Açıkladı
Ktams, Kamuda Rotasyonla Çalışmayla  ilgili Pazartesiye Kadar Adım Atılmaması Halinde Stratejik Dairelerde  süresiz Greve Gideceğini Açıkladı
Ktams, Kamuda Rotasyonla Çalışmayla  ilgili Pazartesiye Kadar Adım Atılmaması Halinde Stratejik Dairelerde  süresiz Greve Gideceğini Açıkladı
Ktams, Kamuda Rotasyonla Çalışmayla  ilgili Pazartesiye Kadar Adım Atılmaması Halinde Stratejik Dairelerde  süresiz Greve Gideceğini Açıkladı
İskele'de Covid- 19 Önlemleri Kapsamında Denetim Yapıldı
İskele'de Covid- 19 Önlemleri Kapsamında Denetim Yapıldı
Ktös Genel Sekreteri Elcil: “kıbrıs’ta Yaşayan İki Topluma Saygı Gösterilmeli”
Ktös Genel Sekreteri Elcil: “kıbrıs’ta Yaşayan İki Topluma Saygı Gösterilmeli”
Sosyal Hizmetler Dairesi, Basına Da Konu Olan Tahir İle İlgili Açıklama Yaptı
Sosyal Hizmetler Dairesi, Basına Da Konu Olan Tahir İle İlgili Açıklama Yaptı
Hafta Sonu Dr. Fazıl Küçük Caddesi’nde Trafik Akışı Kontrollü Sağlanacak
Hafta Sonu Dr. Fazıl Küçük Caddesi’nde Trafik Akışı Kontrollü Sağlanacak
KAMU-SEN, personel eksikliğine dikkat çekti
KAMU-SEN, personel eksikliğine dikkat çekti
Ziya Emir: “Denktaş, her şeyden önce Kıbrıs Türk halkının haklarını koruyan bir anlayışa sahip"
Ziya Emir: “Denktaş, her şeyden önce Kıbrıs Türk halkının haklarını koruyan bir anlayışa sahip"
Çavuşoğlu'nun eserleri Polonya'da sergilenecek
Çavuşoğlu'nun eserleri Polonya'da sergilenecek
Bakan Amcaoğlu: "Sadece acil olan işlemler yapılabilecek"
Bakan Amcaoğlu: "Sadece acil olan işlemler yapılabilecek"

banner350

banner361

banner357

banner363

banner375

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim