İzinsiz ikamet ettiği ortaya çıktı

MAĞUSA HABER AJANSI

Dün saat 02.00 raddelerinde Gazimağusa’ da devriye görevi ifa eden polisleri görmesi üzerine elindeki sarma sigarayı ve bir parça kâğıda sarılı Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan yarım gr ağırlığında maddeyi yere atıp kaçmaya çalışan Güney Afrika vatandaşı KyleLusanda Gılbert (E-19)’ in yapılan üst aramasında sağ cebinde Hint keneviri türü uyuşturucu ihtiva ettiğine inanılan tütünle karışık bir adet sarma sigara bulunarak emare alındıktan sonra suçüstü hali gereği tutuklanmış ve çıkarıldığı mahkemede hakkında bir gün tutukluluk emri temin edilmişti.

Zanlı bugün 18.9.20 tarihinde kanunsuz Hint keneviri türü uyuşturucu madde alma, tasarruf ve KKTC’de izinsiz ikamet suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak tutukluluğu 5 gün uzatıldı.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına yemin altında şahadet eren polis memuru Hüseyin Özdesoy, olgularla ilgili mahkemeye bilgi vermek suretiyle anımsatmada bulundu. Tanık polis şahadetinde 17.9.20 tarihinde saat 02.00 raddelerinde Gazimağusa’da devriye görevinde olan polisleri görmesi üzerine elinde tuttuğu sigara ve 0,5 gr ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyi yere atıp kaçmaya çalışan zanlının alıkonduğunu belirtti. Zanlının yere attığı bir adet sarma sigara ve 0,5 gr ağırlığındaki maddeye ilaveten yapılan üst aramasında sağ cebinde içerisinde uyuşturucu madde ihtiva ettiğine inanılan tütünle karışık bir adet sigara daha bulunduğunu belirten tanık polis zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını ve 2 sigara ile 0,5 gr maddenin emare alındığını söyledi.

Zanlının mesele ile ilgili gönüllü bir ifade verdiğini, uyuşturucu maddeyi ismini bilmediği bir şahıstan aldığını itiraf ettiğini belirten tanık polis, ifadenin teyit ve tekzibinin henüz tamamlanamadığını söyledi. Uyuşturucu madde ve sigaraların Devlet kimya laboratuvarına, materyallerin de parmak izi tespiti için PGM foto parmak izi şubesine gönderildiğini ancak henüz bir raporun kendilerine ulaşmadığına dikkat çeken PM Özdesoy, yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 23.12.2019 tarihinde itibaren öğrenci kaydını yenilemediğinden dolayı KKTC’ de izinsiz ikamet ettiğinin belirlendiğine vurgu yaptı.