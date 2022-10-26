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İzinsiz ateş yakalanlar hakkında yasal işlem!
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İzinsiz ateş yakalanlar hakkında yasal işlem!

26 Ekim 2022 Çarşamba 11:09
İzinsiz ateş yakalanlar hakkında yasal işlem!


Bostancı ve Altınova'da yetkili makamdan izin almadan kuru otları temizlemek maksadıyla izinsiz ateş yakan 2 kişiye yasal işlem başlatıldı.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre:

25.10.2022 tarihinde, Bostancı - Taşpınar Yolu üzerinde, E.İ.(E-40) yetkili makamdan izinsiz olarak ağılı yanındaki arazi içerisinde bulunan yaklaşık bir dönüm alan içerisindeki üç ayrı yerde yığın halde bulunan toplam 120 adet eski rulo balyaları temizlik maksadıyla kasten yaktığı tespit edilmiştir. yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüştür. Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.
 25.10.2022 tarihinde, Altınova’da Mella Mevkiinde, M.K.(E-38) kendisine ait arazi içerisindeki kuru otları temizlemek maksadıyla yetkili makamdan izinsiz olarak yakmış olduğu ateşi tamamen söndürmeden ayrılması üzerine, ateşin yeninden alevlenerek kamışlık alana sıçraması sonucu yaklaşık 60 metre karelik alandaki kamışlıklar yanmıştır. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüştür. Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başaltılmış olup, soruşturma devam etmetedir.

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