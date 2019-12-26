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İzinli olan müzikli eğlence yerleri, yılbaşı gecesi için özel izin almayacak

Turizm ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Çevre Koruma Dairesi, izinli olan müzikli eğlence yerlerinin yılbaşı akşamı ekstra bir izne tabi olmadığını açıkladı.

İzinli olan müzikli eğlence yerleri, yılbaşı gecesi için özel izin almayacak

Turizm ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Çevre Koruma Dairesi, izinli olan müzikli eğlence yerlerinin yılbaşı akşamı ekstra bir izne tabi olmadığını açıkladı.

26 Aralık 2019 Perşembe 15:43
İzinli olan müzikli eğlence yerleri, yılbaşı gecesi için özel izin almayacak

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Çevre Koruma Dairesi tarafından izin verilmiş müzikli eğlence yerleri, izinlerinde belirtilen koşullara uymaları kaydıyla 31 Aralık Salı gecesi, Çevre Koruma Dairesi’nden herhangi bir ek izin almaksızın müzik yayını yapabilecek.
 

Son Güncelleme: 26.12.2019 19:11
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