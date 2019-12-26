İzinli olan müzikli eğlence yerleri, yılbaşı gecesi için özel izin almayacak

Turizm ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Çevre Koruma Dairesi, izinli olan müzikli eğlence yerlerinin yılbaşı akşamı ekstra bir izne tabi olmadığını açıkladı.