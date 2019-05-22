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İzciler Milli Mücadele’nin 100. Yılı Samsun Kampı’na katıldı

İzciler Milli Mücadele’nin 100. Yılı Samsun Kampı’na katıldı

22 Mayıs 2019 Çarşamba 11:47
İzciler Milli Mücadele’nin 100. Yılı Samsun Kampı’na katıldı

Zirve - Beşparmak- Üç Şehitler İzcilik Dernekleri izci ve liderleri Milli Mücadele’nin 100. Yılı Samsun Kampı’na katıldı.

Dernek Başkanı Hakan İnce yaptığı yazılı açıklamada, 16-20 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen kampa katılan izci ve liderlerin, Atatürk’ün Samsun’a ilk ayak bastığı Tütün İskelesi, Gazi Müzesi, Bandırma vapuru gibi çeşitli yerleri ziyaret ederek, tarih konusunda bilgilendirildiğini belirtti.

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18 Mayıs’ta yaptırılan 1919 metre bayrağın taşınması etkinliğine katılan izciler, kamp dönüşü 20 Mayıs’ta da Anıtkabir’i de ziyaret etti.

İnce, faaliyeti düzenleyen Türkiye İzcilik Federasyonu yetkililerine ve Federasyon Başkanı Hasan Subaşı’na kampa katılmalarına destek veren T.C. Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri’ye teşekkür etti.

Son Güncelleme: 22.05.2019 15:01
Anahtar Kelimeler:
Zirve - Beşparmak- Üç Şehitler İzcilik Dernekleri
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