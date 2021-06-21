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İzcan’dan Tatar ve Ertuğruloğlu'na eleştiri

Birleşik Kıbrıs Partisi Genel Başkanı İzzet İzcan, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun Kıbrıs Türk tarafının müzakere masasına oturma şartlarıyla ilgili açıklamalarına tepki göstererek, bu açıklamaların “ilhak siyasetinin devamı, uzlaşmaz tavırlar” olduğunu öne sürdü. 

21 Haziran 2021 Pazartesi 14:42
İzcan’dan Tatar ve Ertuğruloğlu'na eleştiri
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BKP Genel Başkanı İzcan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “2000 yılları öncesine döndük” diyerek, “Kıbrıs Cumhuriyetini Rumlara teslim eden, Kıbrıs’ın, çözüm olmadan AB üye olmasını sağlayan ayrılıkçı siyasetin mimarları, toplumu yeni maceralara sürükleme peşindedirler” ifadesinde bulundu.
İzcan, “‘KKTC şaka olsun diye kurulmadı’ diyerek, toplumla alay ediliyor. ‘53 yılımızı kaybettik” diye hayıflanan bu zihniyet, bugünkü statükonun sorumlusudur” görüşünü savundu. 

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İzcan, “Gelecek Birleşik Federal Kıbrıs’ta” olduğu görüşünü savunarak, toplumun, “bu tür ayrılıkçı ve ırkçı söylemlere kulak vermemesi” gerektiğini ileri sürdü.

 

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Son Güncelleme: 21.06.2021 14:44
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