İzcan’dan liderlere: “Guterres’e yardımcı olun”

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, yazılı açıklamasında “Ayrılıkçı ve bölücü tavırlardan uzak durun” diyen İzcan, BM kararları çerçevesinde görüşme sürecinin başlaması talebinde bulundu.

Kıbrıs’ta bulunacak çözümün, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in sunduğu 6 maddelik öneriler çerçevesinde, federal birleşik Kıbrıs olacağını kaydeden İzcan, “Bunun dışında maksimalist talepler sunmak, bizleri yeni maceralara sürükleyecektir” dedi.

İzcan, “Kıbrıs’taki acil ihtiyaç, tüm Kıbrıslıların temel insan haklarına saygı gösterecek, insanımızı ve ülkemizi yeniden bütünleştirecek bir çözüme ulaşmaktır” ifadesini kullandı.