İzcan’dan bayram mesajı

İzzet İzcan yayımladığı Ramazan Bayramı mesajında, “Suç cennetine dönüştürülmüş Kuzey Kıbrıs’ta, suçlular elini kolunu sallayarak gezmekte, uyuşturucu baronları gençlerimizin kanını emerken, gece kulübü adı altında kadın ticareti yapılmaktadır. Dünyayı saran korona salgını, ülkemizde de kendini hissettirmiştir. Yaşanan ekonomik yıkım halkımızın büyük bir bölümünü sefalet içinde yaşamaya mahkum etmiştir”dedi.

“Kıbrıs Türk toplumunun ezici çoğunluğunun değişim ve çözüm istediğini, parlamentoda temsil edilen statükocu partilere inanç ve güvenin kalmadığını ve halkın değişim iradesini berhava edeceğini sananların başarısız olmaya mahkum olduğunu” savunan İzcan, Kıbrıslı Türkler için tek kurtuluşun kendi ülkesinde egemen olacağı federal çözüme bir an evvel ulaşmak olduğunu ileri sürdü.

İzcan, BKP’nin barış ve çözüm yönünde atılacak her türlü adıma destek vereceğini vurgulayarak, barış ve kardeşliğin tüm Kıbrısa egemen olacağı yarınların yakın olması temennisinde bulundu.



İzcan, Ramazan Bayramı’nın barış ve huzur içinde geçmesini diledi ve halkımızın bayramını kutladı.