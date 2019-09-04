İzcan, Ubp- Hp Hükümeti’nin 100 Gününü Değerlendirdi

Lefkoşa, 4 Eylül 19 : Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, UBP- HP Hükümeti’nin 100 günlük icraatının; “daha çok şükran, daha çok biat ve daha çok peşkeşten” ibaret olduğunu savundu.

İzcan, hükümetin 100 gününü değerlendirdiği yazılı açıklamasında, “Bu hükümet, Kıbrıslı Türklerin ekonomik, sosyal ya da siyasal anlamda rahatlamasını sağlayacak hiçbir adım atmadığı gibi şükran, biat politikası ile siyasi ömrünü uzatmaktan öteye gitmemiştir” iddiasını ortaya koydu.

İzcan, UBP- HP Hükümeti’nin; “Maraş ve hidrokarbon meselesini kullanarak milliyetçilik ve fanatizmi yükselten, sorununun çözümüne dair en ufak bir ümidi ortadan kaldırmak için çabalayan ve Cumhurbaşkanı’na saldırarak itibarsızlaştırma peşinde statükoya sımsıkı sarılmış, statükonun kendisidir” değerlendirmesinde bulundu.

Temel politikanın; “Kıbrıs’ın kuzeyindeki yağma, talan, hırsızlık düzeninin ilelebet devam etmesi ve Kıbrıs Türk toplumunun varlık ve kimliğinin yok olmasının sağlanması olduğunu” iddia eden İzcan, “Kuzey Kıbrıs’a çizilen rol; buradaki nüfus ve toprak yapısının, Kıbrıslı Türklere ait ne varsa yok edilmesini ve Kıbrıs’ın kuzeyinin ekonomik, sosyal ve siyasal anlamda Ankara’ya tam bağımlı bir vilayet haline getirilmesidir” görüşünü savundu.



İzcan, tek çıkar yolun; demokrasi güçlerinin en geniş demokratik birliği oluşturması ve mücadeleyi yükseltmesi olduğunu vurgulayarak; emek, çözüm ve özgürlük mücadelesinin birlikte yükseltilmesinin şart olduğunu ifade etti.BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, “Birleşik Kıbrıs Partisi, bu güne kadar olduğu gibi, tüm demokrasi güçlerinin en geniş birlikteliğini savunmaya ve birlikteliği oluşturmak için çalışmaya devam edecektir” dedi.(EMR/SEL)