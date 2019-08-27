İzcan: “ubp-hp Hükümeti Milliyetçi Ve Şoven Söylemlerle Yaşanan Sorunların Üstünü Örtmeye Çalışmaktadır”.

Lefkoşa, 27 Ağustos 19 : Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, UBP- HP hükümetinin toplumun ihtiyaçlarına cevap vermediğini, halkın hızla fakirleştiğini, güvenlik sorunlarının ve adli vakaların arttığını savundu.

İzcan yazılı açıklamasında, “ UBP- HP hükümeti milliyetçi şoven söylemlerle yaşanan sorunların üstünü örtmeye çalışmaktadır” dedi.

Hükümetin, Maraş ve Doğu Akdeniz’deki gaz konusunda ortaya koyduğu tavırları “şöven ve uzlaşmaz” olarak nitelendiren İzcan, “Tavırların amacı toplumu uyutarak Kıbrıs sorunun çözümsüz kalmasını sağlamaktır” dedi.



Çözümsüzlüğün güvenlik, nüfus, eğitim, sağlık ve ekonomide yaşanan sorunların hızla artmasının ana kaynağı olduğunu ileri, süren İzcan, şunları ifade etti:“Statükocu Siyasi parti, sivil toplum ve sendikaların kendi partisel, zümresel çıkarlarını korumak adına toplumsal çıkarları göz ardı etmesinin yaşanan çöküşün nedeni . Barış ve demokrasi mücadelesi veren tüm örgütler bir araya gelip ortak mücadele zeminini oluşturmadığı sürece güvenlik, nüfus, eğitim ve sağlıkta yaşanan temel sorunlar çözülemez ve barış, çözüm ve demokrasi mücadelesinde başarılı olunamaz”.(ÖZ/HÖ)