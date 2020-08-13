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İzcan: “özgürgün’ün İstifası Meclis Tarafından Kabul Edilmeli”

Lefkoşa, 13 Ağustos 20 : Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, milletvekilliğinden istifa ettiğini açıklayan UBP Milletvekili Hüseyin Özgürgün’ün istifasının Meclis tarafından kabul edilmesi çağrısında bulundu.

13 Ağustos 2020 Perşembe 14:39
İzcan: “özgürgün’ün İstifası Meclis Tarafından Kabul Edilmeli”
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Lefkoşa, 13 Ağustos 20 : Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, milletvekilliğinden istifa ettiğini açıklayan UBP Milletvekili Hüseyin Özgürgün’ün istifasının Meclis tarafından kabul edilmesi çağrısında bulundu.

İzcan yazılı açıklamasında, 6 aydan uzun bir süredir Meclis oturumlarına katılmadığını dile getirdi.

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Meclis’te temsil edilen tüm partilerin bu konuda suçlu ve sorumlu olduğunu savunan İzcan, UBP ve DP’nin, Meclis’te Hüseyin Özgürgün’ün milletvekilliğinin düşürülmesine karşı çıkacaklarını açıklamalarını da eleştirdi.

İzcan, Hüseyin Özgürgün’ü istifa ile ilgili detaylı açıklama yapmaya da çağırdı.

İzzet İzcan, “Hüseyin Özgürgün hakkındaki yargı sürecinin ilerletilip sonuçlandırılması” çağrısında da bulunarak, Meclis’te temsil edilen muhalefet partileri ve HP’ye de; “UBP ve DP’ye daha fazla ortak olmayın” diye seslendi.

(EMR/SEL)

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