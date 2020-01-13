İzcan: “menfaat Ve Çıkar Grupları Kazandı”

Lefkoşa, 13 Ocak 20 : Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, imar planı çalışmalarının UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ersin Tatar tarafından sabote edildiğini, sonucun menfaat ve çıkar gruplarının başarısı olduğunu savundu.

“UBP’den başka türlü davranması beklenmezdi” diyen İzcan, “toplumsal uzlaşı sağlanamadı” iddialarının gerçekleri yansıtmadığını belirtti.

“AMAÇ VURGUN DÜZENİNE DEVAM EDİLMESİDİR”

İzcan yaptığı yazılı açıklamada, “Girne’de yaptığınızın benzerini İskele, Yeniboğaziçi ve Mağusa bölgesinde de yapacaksınız” ifadelerini kullanarak, “Amaç plansız, programsız yapılaşmaya ve vurgun düzenine devam edilmesidir” dedi.

Halkın Partisi’nin (HP) ortağının vetosu karşısında nasıl davranacağının önemli olduğunu dile getiren İzcan, koltukta oturma uğruna, yaşananların sineye çekilmesinin kabul edilemeyeceğini, hak, hukuk ve adalet yolunun tek çıkar yol olduğunu ifade etti.

“ÇIKAR ÜZERİNE KURULU STATÜKONUN YIKILMASI TOPLUMUN YARARINADIR”

İzcan, açıklamasında, “BKP, içinde yaşadığımız rant düzenine sonuna kadar karşı çıkmaya devam edecektir; çıkar üzerine kurulan bu statükonun yıkılması toplumun yararınadır” dedi.

(RU/YIL)

